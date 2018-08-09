〈南部〉寶山部落野趣茶席 遊客品茶兼賞景

2018-08-09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕桃源區寶山部落野生山茶文化漸趨成熟，今年推出「山之道—品味部落野趣茶席」活動，茂林國家風景管理處表示，在部落裡，不同茶園業者各有不同想法，分別在自有茶園中營造獨特氛圍，期望能讓每位來訪的遊客深刻體驗其茶席文化的精髓。

此外，在品茗的過程，遊客也能同時欣賞茶園風光，體驗心靈與大自然之間的契合，悠閒享受一趟回歸初心的旅程，讓茶香在口中唇齒留香、秀麗景致在腦中回味無窮。

桃源區的寶山部落包括一集團、二集團及藤枝等地，寶山部落主要為布農族聚落。三石灶是布農族非常重要的傳統烹煮設備，每個家族約廿到卅人，都會在住所設置一個三石灶，代表此石灶可以養活整個家族。

當地耆老也會訓示後人，「不會設置三石灶，是懶惰沒用的人」，因此，隨著時代的演變，現今家戶雖已改用較為便捷的瓦斯爐，但部落族人至今仍傳習著使用三石灶的技能。

茶席佈置競賽 十六日舉辦

寶山部落的茶園，大多位於海拔平均一千至一千五百公尺的山區，適合原生山茶生長的環境，也因此成為國內相當珍貴的高山茶區，茂管處去年與茶園業者攜手打造屬於寶山的布農野趣茶席，辦理「寶山部落野趣茶席佈置競賽」，針對茶席佈置、氛圍塑造、茶席整體造型、禮儀風範及茶席空間等進行評比，獲得廣大回響。

為讓更多遊客到寶山體驗布農族原生茶席，第二屆「寶山部落野趣茶席佈置競賽」將於十六日舉辦，誠摯邀請各地訪客親臨寶山茶園，品嚐用三石灶所燒開的水而沖成的茶湯，回甘順口，別有一番風味，歡迎遊客來到寶山部落品味原生茶香，感受舒心茶席。