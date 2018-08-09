〈南部〉去年芭樂出口 高雄占全國一半

2018-08-09

預估今年出口量 可成長二成

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府南向政策奏效，高雄芭樂進軍星馬受歡迎，農業局七月出口一千箱銷售一空，新加坡近來追加訂單八百箱，值得一提的是，高雄芭樂去年出口近一千五百噸，約占全國出口量一半，今年上半年已出口七百多噸，預估今年出口量可成長二成。

農業局表示，芭樂維生素Ｃ含量豐富，一年四季皆可生產，是台灣的國民水果，深受消費者歡迎，高雄芭樂年產量五萬噸，約占全國的三成五，是台灣芭樂的最大產地，品質及安全也是首屈一指。

阿蓮區農會近年來經市府農業局輔導，不但通過產銷履歷、清真認證，更率先全國取得第一張GLOBALG.A.P.國際驗證，如同得到國際貿易快速通關券，三項品質保證成為外銷利器，向來是高雄主力外銷水果。

南向政策奏效 星馬拓銷傳捷報

農業局近年來進軍國際食品展，成功插旗加拿大、香港、中國等，加上南向政策奏效，星馬拓銷傳捷報，今年七月下旬挺進新加坡、馬來西亞，品質深受當地華人喜愛，也打動馬來西亞的穆斯林族群，七月出口星馬一千箱銷售一空，新加坡超市近來再追加訂單八百箱，凸顯高雄水果品質佳。

芭樂品質佳 耐運輸無季節性

農業局長鄭清福說，芭樂是周年性生產的水果，沒有季節性的問題，又耐運輸，農業局與農試所合作，運用冷鏈保鮮技術已趨成熟，確保高雄芭樂海運品質，不論是運往加拿大或是東南亞國家，都能讓國外的消費者品嚐到最新鮮的台灣味。