〈南部〉龍子龍女讀小一 屏縣減班幅度小

2018-08-09

國小新生較去年多8百餘人

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣府教育處近日審查國中小班級數，今年國小一年級學生龍年生，人數比去年多八百餘人，也讓新學年的國小整體減班幅度較去年小；但少子化持續影響的國中，減班班數則多於去年。

每年七月初為新學年的班級審查基準日，今年（一○七學年）小一學生龍年生，有五千九百三十九人、三百一十一班，去年小一新生則為五千零七十九人、兩百八十四班，今年班級數增加二十七班，今年沒有出現一人班級。

由於一年級人數大增，讓國小一至六年級的總班級數達到一千八百四十五班，比去年減少十七班，去年則較前年減五十一班。教育處預估，明年還有龍年尾學生入學，減班幅度應和今年差不多，多少舒緩超額教師的壓力。

國中仍受少子化衝擊

但是仍受到少子化衝擊的國中，今年總人數較去年少一千四百一十八人，班級數較去年減四十三班，去年則較前年減少三十七班，超額教師壓力仍在。

全縣國中小已在七月底完成電腦編班，有新生家長因為想選班選導師，刻意在編班後再報到。教育處副處長許沛祥強調，就算是編班後再報到或轉入，都還是要上網透過系統平台接受電腦編班。

此外，今年縣內國中有兩校新招生，公辦民營的大路關國中小，在國小部運作上軌道後，將招收國中部學生，另由高鳳數位內容學院退場成功轉型的崇華雙語小學，也成立崇華國中，今年開始招生。