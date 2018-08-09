〈南部〉林管處疏伐 安朔部落質疑影響水保

2018-08-09

未依原基法諮商 林管處抱歉

〔記者陳賢義／台東報導〕台東林管處日前在達仁鄉安朔溪上游疏伐，地點位於排灣族安朔部落的傳統領域範圍內，族人發現伐木方式粗糙，質疑影響水土保持，恐衍生土石流或坍方；林管處表示，伐木點造林樹木都逾五十年，水土保持及森林功能相對老化，因而去年申請疏伐，未取得部落同意深感抱歉，允諾未來將與部落合作，共管山林資源。

安朔部落主席潘志華表示，部落是在數月前接獲族人舉報，安朔溪上游發現疑似變相盜伐案，但因罪證不足，會同部落巡守隊前往會勘蒐證，七月間再請巡守隊前往，證實確有此事，進而召開部落會議，邀集專家學者、地方意見領袖及相關單位等共同研商後續。從空拍圖可見整個山頭被砍的亂七八糟，還出現崩塌情況，部落痛斥林管處在今年三月進行疏伐作業，不僅未依原住民基本法第廿一條取得諮商同意，方式更是粗糙。

安朔部落巡守大隊長葛文政表示，林管處砍大樹留小株，疏伐作業對於水土保持影響甚鉅，甚至還發生局部沖刷。伐木區雖為國有林地，但也是部落的傳統領域核心，族人上山狩獵，卻遭林務局人員驅趕、禁止，原住民傳統文化顯遭漠視。

林木30年未疏理 根莖老化枯萎

台東林管處長劉瓊蓮表示，伐木地點位於大武工作站四十六號林班地，造林樹木包括相思樹與光臘樹，一九五三年植株，樹齡均已超過五十年，由於卅多年任其自然生長，根莖老化枯萎，因而申請進行林相整飭作業。

劉瓊蓮表示，疏木中程計畫約為四年，作業前就做了人工林清查，包括交通、運輸、林相、植株是否已老化及道路和搬運的可及性等調查，因事前不知道為安朔的獵區及傳統領域，之後會看部落有什麼構想再因應。