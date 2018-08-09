〈南部〉左營2眷村淪登革熱孳生源 軍方坦承疏失

2018-08-09

崇實、自助新村 被開多張罰單

〔記者洪定宏、黃旭磊／高雄報導〕高雄登革熱疫情拉警報，第二十一個境外移入確診病例出現在左營區，市府登革熱工作小組勘查崇實新村及自助新村等眷村，發現髒亂不堪，淪為登革熱孳生源，開出多張罰單；管轄的海軍陸戰隊坦承疏失，將要求負責環境清潔的廠商改善。

已要求委外清潔廠商即刻改善

海軍陸戰隊強調，雖然管轄的眷村土地幅員廣大，但仍逐年編列預算，委外清潔，這次被高市衛生局查到缺失，已要求合約廠商即刻改善，並將持續依約、依法嚴格要求廠商，落實環境維護工作。

高雄市衛生局指出，左營區於八月二日出現高雄第二十一例境外移入登革熱確診病例，六日勘查左營區崇實新村、自助新村，發現崇實新村空地散落飲料杯、瓶罐、廢棄輪胎、電纜線及建材等各式廢棄物，油漆桶、化糞池、鐵桶底座、鞋底、廢棄輪胎、電鍋、鋼盆、波浪板等處已孳生病媒蚊，先投藥及清除積水，並開出多張罰單。

高雄市衛生局昨天表示，六日越南籍逃逸移工（廿多歲）於岡山區發燒、頭痛，疑似感染登革熱，竟持黎姓合法移工健保卡看診；而七月廿四日，大寮區越南籍勞工確診為高雄市第廿例境外移入確診個案，也冒用合法移工之健保卡就醫。

衛生局疾病管制處長潘炤穎說，陸續發現越籍逃逸移工冒用健保卡，個案移交移民署、地檢署偵辦。