〈南部〉消保會抽查南部熟食 48家10件不合格

2018-08-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕現代人生活忙碌，經常在大賣場或黃昏市場購買熟食，但衛生狀況如何呢？台灣消保會抽查南部大賣場、傳統市場的熟食，結果有十五％至卅七％的大腸桿菌群、大腸桿菌超標，總共抽樣四十八家熟食店，有十件不符合衛生法規標準！

衛局將擇期複驗 確保食安

對此，高雄市衛生局表示將擇期複驗，確保消費者食品安全。

台灣消保會近期前往台南、高雄、屏東地區，隨意抽樣四十八家熟食店，有知名連鎖大賣場、傳統市場、黃昏市場等，經送ＳＧＳ台灣分公司（總部設在瑞士日內瓦，專門提供檢驗、鑑定、測試及認證服務的跨國集團）檢驗，結果有十件的大腸桿菌群，不符合衛生法規標準。

高雄抽查26件 4件不合格

台灣消保會指出，此次台南抽查十四件，三件不合格，不合格率廿一％；高雄抽查廿六件，四件不合格，不合格率十五％；屏東抽查八件，三件不合格，不合格率卅七％。

按各檢驗項目檢視，大腸桿菌群抽查四十八家，有十家不合格，不合格率為廿．八％，另有七家遭檢出大腸桿菌，不合格率十四．五％。不合格熟食種類包含酸菜炒脆腸、酸菜炒豬肚、鴨掌小黃瓜、鮮脆皇帝菜、毛豆雪菜、炒筍絲、炒木耳等。

台灣消保會理事長楊月雲強調，抽樣過程採取嚴謹態度，先到店家購買熟食樣本，再放入保冰袋與隔離夾鏈袋，接著編號、放進保持在七℃以下的車上冰桶，立刻送往ＳＧＳ台灣分公司，確保過程的溫度控管。

台灣消保會說，大腸桿菌群及大腸桿菌是重要的衛生指標菌之一，若超過標準值，可能與保存方法與製作過程的衛生環境不佳有關，輕者將造成腸胃不適，重者恐引發急性腸胃炎等嚴重病症。

台灣消保會強調，此次採樣過程中，也看到有些業者做到衛生嚴格把關，比如熟食原本暴露於空氣中的開放式擺放方式，改為放入有櫥窗且控溫的設備內，食品夾子也定時清潔消毒，避免大腸桿菌的快速孳生。