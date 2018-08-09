〈南部〉關山稻米品質競賽 莊炘原獲新米王

2018-08-09

已拿三次亞軍 這次終於奪冠

〔記者王秀亭／關山報導〕關山稻米品質競賽昨天舉行，今年有十名農友進入決選，已三次拿第二名的莊炘原，今年終於以最高分八十五﹒三，奪下新關山米王頭銜，他說，高雄一四七栽種期較短，躲過豪大雨侵襲，再加上每年都以該品種參賽，維持往年的栽種水準，破除「永遠第二名」的稱號。

有別往年稻米品質競賽，今年關山鎮參賽的稻米品種清一色是高雄一四七，有「稻米博士」之稱的評審江瑞拱表示，選手都採用同一品種，是舉辦比賽以來，品種選擇跨出一大步，不僅可作為往後品種更新的考量，也有助提升關山稻米品質。

江瑞拱進一步指出，從參賽米的表現來看，都可看見參賽者認真照顧稻米，但六月間的豪雨影響得分差異，另外，適當施肥，穗肥階段適量的氮素有有助成績更亮眼。

經過評審試吃後，去年的亞軍莊炘原拿下冠軍，第二、三名分別為許振芳、邱暐倫。

秧苗行距加大 也減少肥料量

莊炘原說，高雄一四七口感好、香氣佳、米粒大，外觀也漂亮，早就看好該品種參賽優勢，每年都選擇高雄一四七為參賽品種，已三次第二名，去年更只以零點一分與冠軍絕緣，今年捲土重來，秧苗行距由八吋加大為九吋，利用插秧施肥機減少肥料用量，抓穩施肥時間與使用量，加上閃過豪雨侵襲，終於拋開第二名的稱號，有機會代表關山鎮農會參加全國賽。