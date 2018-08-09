〈台北都會〉丁守中捐款系統 上線了

2018-08-09

〔記者簡惠茹、沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕年底市長選戰開打，各家參選人為籌措銀彈使出渾身解數，市長柯文哲短時間就募到四千多萬元蔚為話題，國民黨參選人丁守中昨天打出洋蔥牌，以賺熱淚的故事宣布捐款系統上線，針對柯文哲的募款成果讓丁守中坦承「當然會有壓力」，民進黨參選人姚文智則表示，不會大張旗鼓宣傳。

國民黨市長參選人丁守中昨舉辦捐款系統上線記者會，丁守中拿著一張泛黃的一萬元支票表示，那是他從政生涯第一筆政治捐款，他保留至今沒有提領，捐款人鄭耀輝去年去世，當時鄭跟他說，「小市民的心願很單純，只是希望乾淨的政治、安定的社會、繁榮的經濟、安居樂業的生活」，他一直銘記在心。

柯文哲群眾募資成果驚人，短時間就募到四千多萬元，丁守中對此坦承「當然會有壓力」。他說，當年選立委以三百多萬元、沒有國民黨的提名下勝選，在立法院也可以說是創造奇蹟，只要有市民大眾的支持，有信心憑較少的資源打贏選舉。

柯首波募4千多萬 姚不大張旗鼓

柯文哲七月廿五日就啟動第一波小額募資，TeamKP群眾募資網站中午才上線，立刻塞爆當機，當晚九時便宣布已達到募款目標，並於晚間十二時宣布關站。柯文哲競選團隊也公布第一階段募資結案報告，總金額為四○九三萬一三六○元。

柯文哲競選辦公室昨天在臉書表示，八月十八日將舉辦聚會，邀請參與第一次募資的TeamKP夥伴一同慶祝，免費入場，報名時間從八月十一日中午開始，有參與募資捐款的民眾可上網站報名。

姚文智競選辦公室說，四月廿五日（法定允許開設日）開立政治獻金帳戶後，即開始啟動募款，目前參選人及部分幕僚名片上印有帳戶，但不會大張旗鼓宣傳，一切按照規矩行事。