〈台北都會〉公車上車刷？下車刷？ 霧煞煞 還被當逃票

2018-08-09

兩段票以上緩衝區 司機忘切段或早進段

〔記者黃建豪／台北報導〕公車去年實施一門一機後，過往一段票車程從統一下車收費，改成上、下車收費都有，民眾搭乘兩段票以上長程路線，於緩衝區上車時，若司機忘記切段或提早進段，可能導致被多扣一段票，甚至懷疑逃票，收費制度亂象造成百萬公車通勤族的困擾，為此台北市聯營公車業者討論是否統一上、下車都刷卡，業者多數認為應維持現況，北市交通局最後作罷未異動。

前後門可上下車 易發生多扣或被當逃票

台北市公車二八○多條路線，兩段票以上路線，因路線中有緩衝區站點，為收取一段票費用與兩段票費用間的分水嶺，若民眾在此區間上車，或司機進段時忘記切換上、下車收費告示，很容易發生多收一段票，加上去年八月一門一機上路後，乘客於前、後門都可上、下車，更增加司機懷疑乘客逃票疑慮。

但首都客運總經理李建文指出，駕駛不會故意去拗乘客，若真的發生溢收乘客車資，可以向公司反映後，領取一百元的禮券，但公車若要改為上、下車都得刷卡，不僅茲事體大，還要擔心鎖卡等問題，因此並不支持。

業者不建議統一 公運處：要顯示清楚

指南客運經理蔡其南表示，乘客在緩衝區上車，若對路線不熟較少搭，確實偶爾會有誤會，但要上車刷卡還是下車刷卡要看路線特性，以經過捷運站點的路線來說，為配合公車轉捷運有優惠票價的政策，若公車於捷運站下客，就會是下車刷，若是捷運站搭上公車，就會改成上車刷，所以不建議統一。

公共運輸處大眾運輸科長張元榜指出，台北市平均一天公車運量達一三○萬旅次，若上、下車都刷卡，反而會影響效率，因此要求業者的告知機制要夠清楚，車尾、前後車門、車側都得顯示是上車刷卡還是下車刷卡。