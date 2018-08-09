〈台北都會〉救國團包6運動中心 年收逾3億

2018-08-09

議員批運動中心一半被救國團壟斷

〔記者郭安家／台北報導〕台北市十二行政區皆有運動中心，在前市長馬英九、郝龍斌時代，有六家運動中心被救國團陸續壟斷經營。市議員梁文傑昨指出，現任市長柯文哲任內，體育局仍持續與救國團續約，或簽新的運動中心合約，四年過去，救國團仍壟斷六間中心，質疑根本是郝規柯隨，蓋運動中心給救國團賺錢養自己人；他認為救國團已被不當黨產處理委員會認定為國民黨「附隨組織」，其經營營利事業違反「政黨法」。

體育局：黨產會未禁止救國團經營運動中心

北市體育局運動產業科長劉明哲說，前天查閱不當黨產處理委員會新聞稿，初步看沒有影響，因黨產會未禁止救國團經營運動中心，如救國團有經營需求，可向黨產會申請；如救國團不適合經營運動中心，就依照運動中心契約規定辦理。

救國團經營中山、南港、信義、大安、文山、萬華六家運動中心，長達十一至十四年，掌握北市運動中心一半經營權。外界估計，救國團經營運動中心，免繳十七％營利事業所得稅，一年可獲三億九千萬元收入，淨利則有三千六百萬元。梁文傑說，原因很簡單，前市長馬英九和郝龍斌執政十六年，運動中心不給救國團給誰？

梁文傑調閱資料發現，救國團迄今仍保有六家運動中心經營權，柯文哲任內，救國團與北市府續約中山、南港、信義、大安、文山中心，接著又取得內湖運動中心經營權。六年前就要求體育局一定要限制救國團經營運動中心的家數，但郝龍斌時代不做，柯文哲時代的體育局照樣對救國團放水。

梁文傑：國民黨附隨組織 不得經營營利事業

他認為，按「政黨法」規定，政黨不得經營營利事業，而現在救國團被黨產會認定為是國民黨「附隨組織」，當然也不能經營營利事業，要求體育局立刻重新檢視與救國團簽訂的契約，不能再把市府的財產給救國團營利下去。

為何救國團可持續壟斷運動中心？劉明哲回應，依運動中心契約，如得標者年度績效持續達到績優，可享兩次優先訂約權，因此中山、南港、信義、大安、文山運動中心，除在得標第一年取得經營期外，也分別獲得兩次優先訂約權，並依程序簽報市府同意。

至於南港、內湖運動中心？劉明哲說，兩處是依照「促進民間參與公共建設法」公開招標，當時分別有八家廠商投標，在十三位甄選委員評分下，救國團為最優申請人，外界質疑不公平，但他們都是依「促參法」規定辦理。