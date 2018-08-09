〈台北都會〉拉拔3身障兒 陳呈祥：我今生的功課

2018-08-09

基隆表揚8位模範父親

〔記者林欣漢／基隆報導〕昨天父親節，基隆市政府下午舉辦八位模範父親表揚大會，其中，中正區中船里模範父親陳呈祥靠開吊車，含辛茹苦拉拔三名身心障礙孩子，陳呈祥說：「這是我今生的功課！」努力為家庭打拚，傳為地方佳話。

七十五歲的陳呈祥國小畢業就進社會工作貼補家用，育有二子一女都是身障，他毫無怨言靠開吊車撫養子女長大成人，獲選模範父親。

「這是我今生的功課！」陳呈祥說，有緣做父親、兒女，就要努力做好，一家人應該彼此疼惜！近兩年陳妻中風後，煮飯、洗衣等生活家事也全由陳呈祥一肩扛起，親情父愛令人感動。

羅傳盛 兼母職養大4孩子

七堵區瑪南里模範父親羅傳盛，也是接受上天的考驗，儘管妻子早逝留下四名嗷嗷待哺的子女，他父兼母職扛起家庭重擔，白天到環境惡劣的礦坑裡做苦工，下工後還要洗衣燒飯做家事，為孩子們的生活起居忙得團團轉，任勞任怨，他說：「只要盡本分，任何困境都能逆轉，絕處也能逢生。」

蘇有諒 視親戚孩子如己出

暖暖區過港里模範父親蘇有諒，廿多年前大舅子妻子離家留下三名幼子，十年前大舅子也因故往生，他把孩子接回家裡，視如己出，他自己也有三名子女，一份粗工薪水要撫養六名孩子，仍勤奮工作沒有一句埋怨，如今子女都已成家立業，他說「沒有特別去想困難或辛苦，只有一心想把家人照顧好。」

基隆市模範父親代表，分別是原住民陳秀明、安樂區鶯安里陳曉鐘、仁愛區英仁里林國樑、七堵區瑪南里羅傳盛、中正區中船里陳呈祥、中山區西榮里許葉仁、信義區孝岡里謝宗貴、暖暖區過港里蘇有諒等八人。

基隆市長林右昌表示，行孝要及時，能夠盡孝，自然對弱勢也會特別關懷，離善也就不遠了，他要向得獎者致上最深的敬意。