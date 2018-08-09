〈台北都會〉YouBike設馬路上 民憂出「撞」況

2018-08-09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市區YouBike站點愈來愈多，新北市交通局七月初開始在新店區中興路二段闢設新站點，但附近民眾指出，該站點設在大馬路上，距國道三號新店交流道出口處不遠，擔心易發生交通事故，交通局綜合規劃科長林昭賢說，站點設置事前與區公所及里辦公室共同會勘過，民眾若是擔心，會評估增設警示標誌。

新店區新站點 塗銷車格設置

交通局七月初在新店區中興路二段四十五號前，設置YouBike新站點「中興中正路口」站，將前方的汽車及機車停車格塗銷，改設一排十五個停車柱，可停放卅輛YouBike。

近國三交流道 恐易發生事故

但附近居民認為，YouBike的站點最好設在人行道或巷道內空地為宜，設在馬路上，可能會影響到中興路二段的行車安全，尤其當地為國道三號新店交流道匝道「寶高便道」銜接中興路二段的出口，車行速度很快。

林昭賢說，地方民眾反映當地有YouBike新增站點需求，因此交通局五月初與議員、區公所和里辦公室人員共同會勘，考量當地的人行道路幅不足、巷道空間不夠，且交通流量不致太大，因此將新站點設在中興路二段的路旁原停車格，同時在YouBike站點外側加裝警示柱。

市府：研議增設警示標誌

林昭賢說，新北市受限於道路及人行道寬度，現有四百九十七站當中，有六十站設在路旁，多是汽機車停車格改建，也會在自動服務機上提醒民眾出車注意，應不致造成交通危險，如果有交通安全疑慮，交通局會再派員到現場研議增設警示標誌。