〈台北都會〉吳音寧依法不備詢 柯要修法

2018-08-09

〔記者郭安家、蕭婷方／台北報導〕北農總經理吳音寧日前表示依法不再赴台北市議會備詢，國民黨立委卻要求吳至立法院備詢，台北市長柯文哲昨赴議會報告明年總預算時，被國民黨台北市議員秦慧珠質詢此事，柯當場裁示，「台北市政府投資事業管理監督自治條例」修一修，「叫她（吳）來這裡（北市）備詢」。但民進黨北市議員李慶鋒質疑，「難道柯看不出來國民黨在立法院做政治操作嗎？為何隨之起舞？」

柯：叫她來市議會備詢

秦慧珠昨質詢指，立法院可依「國營事業管理法」政府資本額未超過五十％、但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立院得要求其報告股東大會通過之預算、營運狀況，並接受備詢；並質疑中央有法規要求吳音寧備詢，但北市府卻無法可循，要求柯文哲對此表態。

柯文哲說，「她（吳音寧）來這裡（北市）備詢就好了，去立法院幹嘛呢？」接著表示，自治條例應該修一修，統一規範台北市投資的六大公司，會馬上辦。

議員指這屆來不及修法

這屆市議會將於九月廿六日結束，如柯文哲要修改自治條例，需將修正草案於市政會議公告，並送至議會法規會，在九月廿六日前進行大會三讀，否則議會跨屆期，不續審上一屆的草案。

李慶鋒說，市府剩一個多月修法，議會還要討論，這屆議會不可能完成三讀；他說，市府倉促修法，形同炒短線政治操作，吳音寧不到議會，就是陳景峻到議會備詢。