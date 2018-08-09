〈台北都會〉〈柯報告總預算〉挨批政策兌現度低 財政失控

2018-08-09

議員：柯指不追加預算 卻頻追加

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴市議會報告一○八年度總預算案，強調北市開源節流有成、還債成績佳，並提出將編列歷年最高比例的公共工程預算，不過遭到藍綠北市議員批評，北市列管重大公共政策未達法定比例的案件多、預算保留數比例高，顯示政策兌現度低，也不滿柯曾宣稱不追加工程預算，但至今已追加逾十億元。

市長：追加大多是前朝沒編好

對此，柯文哲回應，總體預算執行率已較往年高，未達法定執行數部分也會檢討；柯並說，自己上任後預算追加其實很少，大多都是前朝沒編好。

北市一○八年度預算歲入編列一六○一．二四億元，預算歲出編列一六五五．四六億元，其中優先推動施政項目共編列四六七．六八億元，並且不另外向銀行借款。柯文哲報告時特別強調，一○八年度預算編列用於大型公共建設的資本支出達三○二．一二億元，占總預算二十．九九％，達歷年新高。

重大政策未達法定比例的案件多

不過民進黨市議員周柏雅說，以往北市列管重大公共建設執行率未達法定八成比例高，據統計，北市列管重大公共工程一○四年度卅九件未達法定八成執行率，一○五年度有廿九件未達，一○六年度也有四十四件。

周柏雅還說，北市很多工程近年執行率甚至低於三成，提醒柯文哲預算通過後，就應該要去執行，「市長應該忙於市政，不該忙於作秀。」同黨市議員李慶鋒也指出，市府歷年重要工程預算保留數比例高，代表市府預算管控與執行不理想。

國民黨北市議員王鴻薇則批，柯曾公開宣示任內不追加工程預算，但萬大魚市中繼市場原預算數一．六六億元，為了趕在今年九月完工追加二．五億元，再加上台北流行音樂中心追加四．六五億元、台北藝術中心追加七．六億元，中正橋改建編列廿一億元預算，又追加廿四．六九億元。

王批，北市府早就受到審計部糾正，不但市場改建預算執行率連年不到三成，而且長期將二備金用於例行預算，均顯示市府財政紀律非常糟糕，直言北市財政失控。

柯文哲回應，市場改建有雙首長會議監督，會檢討；不過針對北藝、北流追加預算一事，柯反勸議員，「勸你們不要打這一條，拿出來很難看，是前朝亂編」。