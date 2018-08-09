〈台北都會〉譴責市府壓3新聞 記協遭網友攻擊

2018-08-09

發聲明指柯市府干預新聞自由

〔記者沈佩瑤、蕭婷方、郭安家／台北報導〕柯市府過去半年接連爆出封殺特定媒體、外洩個資，卻發公文施壓媒體不准報導等戕害新聞自由事件，近日傳出台北市長柯文哲去年赴中國上海雙城論壇，有電視台記者發現事先送國安會講稿竟有陰陽稿兩版本，市府為隱瞞此事，打電話給媒體高層「壓新聞」，該名記者現已離開原本崗位。媒改團體七日發出聲明，譴責柯市府干預新聞自由，昨再度嚴正呼籲柯文哲應正面回應，不要企圖用行政資源和NGO（非政府組織）打消耗戰，這樣的做法只會令人不齒。

柯下令封殺 不得接某記者電話

未料，柯文哲昨下午赴市議會進行明年度總預算報告備詢時卻撇清稱，「我個人一定沒有（打電話給媒體），我跟媒體不熟不打交道」，指控人要有事實與證據。

台灣新聞記者協會和國際記者聯盟七日發出聯合聲明，指柯市府打電話給媒體壓新聞，今年六月週刊媒體報導聯合醫院外洩愛滋病患個資，衛生局打電話施壓不讓記者報導，更發文要記者說明；還有網路媒體於年初報導台北燈節，卻遭柯文哲下令「封殺」，要求所有一級主管都不要接該記者電話。

柯撇清：沒有打電話給媒體

台灣新聞記者協會秘書長陳益能在聲明中批評，一再踩踏台灣記者自由報導權利的行為，「必須毫無保留地譴責柯文哲」；然而聲明一出，記協飽受網友惡意攻擊。陳益能昨接受電話訪問時表示，聲明中提及三件具體事件，柯文哲應正面回應，因這三件事情就是有戕害新聞自由的效果，且跟柯個人都脫不了關係。陳益能還說，當政府機關想要用行政資源，消耗、處理和對抗NGO時，這是令人非常不齒的，「也許可以達到效果，但這對行政部門也會是非常大的傷害」。

記者外受網友肉搜 內被市府威逼

事實上，不少第一線記者在處理柯文哲相關新聞時，都曾面臨類似狀況，外有網友攻擊肉搜，不時收到不雅言詞辱罵；內有市府壓力威逼，動輒便致電媒體「溝通」新聞。

曾任記者的國民黨台北市議員吳世正昨在議場質詢時強調，新聞自由是民主基石，問柯有無打給媒體主管「溝通」？柯否認到底，還指媒體講的不要完全相信，不要隨便說人家說謊；北市府發言人劉奕霆答詢，新聞事件上，他本來就要表達、說明市府立場，但沒有施壓新聞自由。劉此言也被吳質疑曾打電話給媒體高層，吳還說「新聞自由可以溝通嗎？」

議員：柯習慣性裝傻 玩弄社會

國民黨北市議員戴錫欽說，離職記者在臉書上的內容，與市長和發言人說法矛盾，市府應該更清楚地說明與媒體聯絡的窗口、內容，讓外界檢視是否逾越新聞自由的界線。

民進黨北市議員顏若芳說，新聞媒體是監督政府、社會的第四權，柯似乎沒感覺到抽掉新聞、打壓記者是不對的，如果柯依然崇拜毛澤東這種極權思想，應重新上民主政治學。民進黨台北市議員周柏雅說，柯文哲當市長三年多，不應該繼續打著自己是素人的形象，在議場習慣性裝傻糊塗，顯現柯不真誠，也拉下了政治文化的水準、玩弄社會。