〈台北都會〉樹林開發案悄悄棄標 市府：重招商今簽約

2018-08-09

2年前招商 今年初毀約

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府經濟發展局二○一六年六月風光召開記者會，宣布樹林區東山段九筆國有工業地（乙種工業用地）招商有成，廠商健豪印刷將投資七億元興建廠辦，並協助六家塭仔圳的鐵皮工廠進駐，可增加兩百多名就業機會，預計在二○一七年底完工，但原定的完工時程已過了八個月，廠商毀約，現地仍是一片荒煙蔓草。

市府依約 沒收600萬保證金

新北市政府經濟發展局證實，健豪印刷已於今年一月棄標，市府依契約沒收六百萬元履約保證金，不過，市府重新招商，今天（八月九日）將與皓澤精密、良容工業簽訂新的開發契約，兩業者將聯合興建廠辦，預計二○二○年完工，後續市府再招募五家業者進駐。

樹林區東豐路上的國有乙種工業用地，面積約一一五○坪，健豪印刷因擴廠需求，標下國有乙種工業區用地整體開發招商案，宣布投資七億在樹林興建兩棟地上七層、地下兩層的廠辦大樓，租期廿年，可展延至四十年，租金是公告地價的五％，年租金約一百廿四萬元。

議員疑廠商看壞投資環境

民進黨黨團總召集人李坤城說，該招商案早就過了完工期，現仍毫無動靜，對比前年風光的簽約儀式，令人不勝唏噓。

李坤城說，新北市號稱連續三年招商全國第一，但除了許多重大招商案如台北港招商案不斷流標外，連已經簽約的業者，都寧願賠償六百萬的履約保證金，不僅損失兩百個工作機會，更嚴重的是所有廠商對新北市投資環境的猜疑。

健豪：台中擴廠離總部近

健豪印刷則指出，和新北市府簽約之後，又在台中工業區購買更適合的擴廠土地，交通更便利，離台中總部也近，廠區已緊鑼密鼓施工中。

新北市政府經濟發展局工業發展科科長高弘儒表示，去年六月便聽聞健豪恐不願意繼續開發，也沒有動工跡象，多次會談，無奈健豪印刷另有考量，仍於今年一月決定棄標，已重新招商，由其他的廠商開發。