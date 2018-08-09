〈北部〉2女兒陪過父親節 癌爸：無價禮物

2018-08-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕昨天是溫馨的父親節，對林爸爸來說，也是一輩子最難忘的一個。林爸爸今年初因腸胃不舒服，到醫院檢查卻發現罹患胃癌，他在家人支持下努力抗癌，昨天父親節，二個女兒到病房幫爸爸過節，女兒說，最懷念從前爸爸會早上在床邊彈吉他呼喚她們起床，姊妹昨天送上紅色的玫瑰花、對爸爸說「我愛你」，還約定「等爸爸病好，要天天彈吉他給她們聽」！

家人一個都不能少！門諾醫院迦南病房昨為癌症病友舉辦父親節活動，大家一起在潔白的Ｔ恤上蓋下全家人的彩色手印，代表濃濃的愛意及祝福，希望癌症病房的爸爸們可以快點恢復健康！今年初檢查罹患胃癌的林爸爸，原本是怪手司機，還多才多藝，平常喜愛彈吉他自娛娛人，二個女兒昨天到醫院參加活動，談起爸爸有多麼SUPER，就像打開話匣子。女兒說，爸爸平常很會說笑話，搞笑功力一流，不但會彈吉他、鋼琴也難不倒他！

女兒說，最喜歡爸爸每天早上彈吉他叫她們起床，在輕快的旋律中醒來，早晨總是那麼愉快，到現在都還記在腦海中！兩個女兒還送上紅色玫瑰花，對爸爸說「我愛你」，十六歲的小女兒還和爸爸約定好，等爸爸病好，一定要每天都彈吉他給她們聽。

林爸爸今年的父親節雖然在醫院過，但他仍拿起吉他，彈奏阿美族民謠「思念」、「請問芳名」給家人和病友聽，歡樂的氣氛洋溢整個病房。林爸爸說，女兒每年都不會忘記替他過節，這就是「最珍貴、無價的禮物」。