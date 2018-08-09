〈北部〉瑞穗文旦今年品質佳 再過半月可採收

2018-08-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮文旦產地面積超過一千公頃，是國內除了台南市以外最大產地，預計再過約半個月將陸續採收。瑞穗鄉農會、花蓮農改場昨在鶴岡舉辦農藥減量講習，希望農民在採收前減少農藥用量，瑞穗鄉農會表示，今年風調雨順文旦柚品質絕佳，下週起因應中元節市場需求將會有農民開始採收，預計八月最後一週起邁入採收期！

鶴岡產區示範農藥減量成果

今年夏季炎熱少雨，農民都對今年文旦品質相當有信心。農改場昨在鶴岡文旦產區青農林誠雄果園設置「農藥減量示範點」，觀摩會吸引不少農民參加。

柚農林誠雄帶與會農民參觀果園，包括示範農藥減量區、以及對照的慣行農業區。他說，減藥示範組的文旦品質，跟對照使用一般藥物的文旦果園區比較，病蟲害沒有顯著差異，即使有狀況也屬輕微，且示範組的果實外皮還比慣行組的乾淨、有光澤「賣相更好」。

花蓮農改場專研文旦柚的專家劉啟祥在示範田區說明，今年文旦柚品質佳，也沒有極端氣候影響，在接近採收期最後這段期間，只要確實做好田間衛生管理，除了移除病枝、使用茶皂素、亞磷酸等安全性較高的植物保護資材，可取代部份化學農藥使用，並降低農藥殘留風險。

講習會上，農委會也說明最新成立的「作物災害預警平台」及APP推播，提供農業氣象資訊，鼓勵農民多加使用。