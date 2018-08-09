〈北部〉吃軟不吃硬 紅心芭樂冠名「宜蘭」

2018-08-09

員山大枕山產量佔逾9成

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉農會昨舉行「員山鄉紅心番石榴（芭樂）品質評鑑會」，要選出縣內的冠軍紅心芭樂；不過，擔任評鑑會評審的花蓮區農業改良場蘭陽分場助理研究員李建瑩說，紅心芭樂「吃軟不吃硬」，全國以宜蘭產量最多，為了做出品牌區隔，農改場正式冠名「宜蘭紅心番石榴」，民眾別再叫錯。

員山鄉大枕山地區是國內紅心芭樂主要產地，種植面積四十公頃，市佔率九成以上，每年八月至九月、十一月至翌年二月是盛產期；農會昨舉辦「員山鄉紅心番石榴品質評鑑會」，今年冠軍芭樂特等獎由員山農民莊天財獲得。

宜蘭較軟 其他縣市口感較脆

不過，評鑑會最特別的是，評審李建瑩為紅心芭樂正名。他說，紅心芭樂主要產地在宜蘭，其他縣市雖然也有紅心芭樂，但多是口感較脆的「西瓜芭樂」及「胭脂芭樂」兩個品種改良，只有宜蘭是正宗「吃軟不吃硬」的紅心芭樂，全台只有宜蘭紅心芭樂口感是軟的。

李建瑩指出，「吃軟不吃硬」及富含維生素C、茄紅素，是宜蘭紅心芭樂最佳商標，農改場開始為紅心芭樂冠上「宜蘭」名稱，改稱「宜蘭紅心番石榴（芭樂）」，藉此與其他縣市的紅心芭樂區別，打出品牌知名度。

員山鄉農會表示，宜蘭紅心芭樂栽培於雪山山脈下的大枕山地區，以雪山水源為主要灌溉源，而且當地純屬農業生產區，沒有任何工業污染，自然生態完整，是紅心番石榴絕佳栽培場所，加上果農優秀的栽培技術與經驗，生產的紅心芭樂品質勇冠全國。

農會指出，紅心芭樂最佳品質為果皮由綠轉黃，且帶有紅暈為佳，與一般選購芭樂，以翠綠白晰的果皮，大異其趣；果肉顏色則以深紅色澤、且自然散發濃郁香味者為首選，果粒大小及果重較不影響品質與口感，一般以夏秋產期者，果粒較大，秋冬所產者，果粒較小，目前批發價每斤約五十至六十元，喜好紅心芭樂的消費者，請把握採購的好時機。