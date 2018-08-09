〈北部〉湖口又遭偷埋廢棄物 初估2.5萬噸

2018-08-09

檢方正追查偷倒者及來源

〔記者廖雪茹／湖口報導〕保七總隊等單位在新竹縣湖口鄉台一線八德路旁一處私有地，查獲地下掩埋大量廢棄物；縣府環保局表示，掩埋廢棄物初估約二萬五千公噸，全案移送地檢署偵查，地主已提送廢棄物處置計畫書清除中。檢方則表示，目前正在追查偷倒者與廢棄物來源。

讀者投訴指出，湖口鄉八德路三段一處工地遭人非法偷埋廢棄物，附近居民憂心周邊環境恐遭受污染。

居民憂周邊環境恐遭污染

環保局表示，此案在去年十一月，曾會同保七總隊第三大隊第一中隊、環保署北區隊、國有財產署及該私有地地主代理人，現場雇請挖土機向下開挖約六公尺深。

由於現場已被覆土填平，從外觀看不出異狀，但一開挖竟發現地下掩埋營建剩餘土石方、皮革污泥、廢塑膠類物質、廢布、廢鋁罐等廢棄物及少量IC印刷電路板。

現任地主提處置計畫 檢方同意

環保局表示，這些廢棄物究竟何時遭到偷埋、被誰偷倒、廢棄物來源等，全案已移送地檢署偵查中。不過，現任黎姓地主已取得地檢署同意，向環保局提出廢棄物處置計畫書，估計總量約兩萬五千公噸左右；經核定後目前正依計畫書委託合法業者清除、處理廢棄物。

環局：水井水質檢測 符合標準

該廢棄物曝光後，環保局調查附近用水狀況，曾對民宅水井進行採樣檢測，檢驗結果符合飲用水水源水質標準。

環保局表示，前天曾接獲民眾陳情該工地有異味，經派員稽查，並無民眾所說的異味，且未違反相關規定。清除業者預估，約一個半月可完成清理作業。

這段期間，環保局除要求地主善盡土地管理責任，也表示將不定期派員監控，以免再發生不法情事。