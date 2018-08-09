〈北部〉苗縣鐵道自行車 今起試營運

2018-08-09

全國首創 詢問度高

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣府利用台鐵舊山線三義段，打造全國首創的鐵道自行車，過去一個多月試運轉期間，引發高度詢問，也被不少民眾抱怨「不能搭」。苗縣府昨天宣布，今天開始試營運「對外開放」，採網路售票，售票系統將於九日上午十點開放購票，每人二百八十元，來回一趟十二公里、約一個半小時，同時規劃免費舊山線觀光接駁專車服務。

採網路購票 每人280元

鐵道自行車於七月一日起試運轉，由舊山線海拔最高的勝興車站出發，穿越四座隧道，行經高卅三公尺的魚藤坪鐵橋欣賞龍騰斷橋及周邊山林、鯉魚潭水庫波光綠蔭的遊程，經報導後，吸引許多民眾詢問，甚至前往要搭乘，但因尚未對外開放，遊客無法如願，使得苗縣府、三義鄉公所接獲不少抱怨電話，但也顯示民眾對於搭乘鐵道自行車的期待與興趣。

苗縣府昨天在勝興車站，正式宣布鐵道自行車今天起開始「對外開放」，苗栗縣長徐耀昌、三義鄉長徐文達等人點香祈福，祈求試營運順利圓滿。縣府並安排勝興車站老站長劉森錦、邱朝勝搭乘見證舊山線從過去到未來的嶄新面貌。

苗縣府文化觀光局長林彥甫表示，鐵道自行車售票系統於九日上午十點開放購票。八月份一天兩班次，為上午十一點、下午兩點；九月份起一天三班次，為上午十一點、下午兩點及四點，營運廠商也將視情況調整增加。

縣府規劃免費接駁專車

苗縣府搭配鐵道自行車試營運，規劃免費舊山線觀光接駁專車，由三義火車站發車，即日起至九月卅日每日行駛，十月一日至十一月廿四日為週六、日行駛；假日每廿分鐘一班、平日每四十分鐘一班，首班車上午九點，末班車為下午五點十分。

此外，營運廠商也推出搭乘好康活動，買到票券編號五二九三七（即諧音「我愛舊山線」）的乘客，便贈送價值一萬六千元的日本輕井澤來回機票與信濃鐵道乘車券乙張。購票網址（http://www.oml-railbike.com/）