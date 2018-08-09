〈北部〉《新加坡亞太小學數學奧林匹亞》臉友幫解難題 周宇凡勇奪金

2018-08-09

〔記者陳昀／桃園報導〕義興國小周宇凡五月底參加「新加坡亞太小學數學奧林匹亞競賽」，與澳洲、日、韓等三百多位選手競逐數學，奪得金牌，昨到市府接受表揚，他說，遇到解不開的題目，除詢問老師，也常在臉書發問，總有「神人網友」出面幫忙解答。

即將升國中的周宇凡從小就對數理感興趣，小學二年級開始參加各項數學競賽，四、五年級在國內賽都因「佳作」而無法取得出國參賽資格，他表示，當時發現很多參賽者明明只是小學生，卻已有高中程度，因此積極補強，終於在六年級時取得參賽資格，更一舉奪金。

「我從來沒上過補習班！」周宇凡指出，在學校學到的數學知識就已足夠，加上父母協助學習，最有趣的是，他因為上網研究食蟲植物，結交許多臉書好友，有次遇到解不開的題目，在臉書PO文發問，意外發現不少網友都是有豐富學識的「神人」，此後就經常與網友透過臉書切磋數學。

周媽媽說，因為孩子有目標與熱忱，她從不阻擋他上網、用電腦，他也不會無節制的打電玩，她笑說，那些數學題目自己也不會解，就只是儘可能在身邊陪伴、給資源。

送市長櫻葉捕蟲草當父親節禮

喜愛食蟲植物的周宇凡昨到市府受獎時，準備一株「櫻葉捕蟲草」盆栽，送給市長鄭文燦當作父親節禮物，鄭文燦大讚他對科學、生態的才華與學習表現，是教與學最棒的典範。