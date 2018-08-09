〈北部〉龍潭台灣棒球名人堂 明年9月完工

2018-08-09

〔記者許倬勛／龍潭報導〕兄弟大飯店董事長洪騰勝，畢生投注棒球運動，當年大力奔走創立中華職棒，享有「職棒之父」盛名，為結合棒球運動與觀光旅遊，投入十三億元在龍潭兄弟棒球場旁籌建棒球名人堂展覽館及名人堂花園大飯店，預計明年九月完工。

洪騰勝說，全世界打棒球的主流國家中，像是美國、日本、古巴，都在發展棒球運動一段時間後，成立棒球名人堂，以表彰對棒球有卓越貢獻的棒球人。其中，美國棒球名人堂所在地的紐約州小鎮古柏鎮，更是全球棒球迷的朝聖地。

龍潭兄弟棒球場一九八五年落成，是台灣職棒起源地，過去職棒球隊兄弟象在此訓練，也曾舉辦過許多屆少棒營，培養不少棒壇的中、新生代好手；二○一三年兄弟象轉賣給中信集團後，龍潭球場閒置迄今，洪騰勝說，階段性任務已完成，第二個棒球夢就是在此建立一座名人堂，喚起過去的榮光。

棒球形建築 外部鋼構完成

棒球名人堂規劃為卅三公尺高、五層樓的建築，外觀設計成棒球模樣，目前外部鋼構已完成，空間的細部配置正規劃中，屆時將羅列職棒元年迄今的典藏文物及經典影像，並會蒐集美職大聯盟與各國的經典比賽，供各級棒球人士研究，開放後不收門票，免費入場。

洪騰勝指出，名人堂除了陳設文物、影像，也會成立棒球小教室，邀請權威講師，透過物理原理、科學論證、心理學等觀點剖析棒球，讓民眾能更進一步認識棒球，還會與美國「花生漫畫」合作，由史努比人偶向小朋友示範棒球「投、打、跑、傳」四元素。

棒球名人堂與名人堂花園大飯店緊鄰，是全國首座以棒球為主題打造的五星級飯店，占地二萬餘坪，規劃七層樓建築，設有一二八間客房。

市長鄭文燦昨視察表示，棒球是許多國人的共同成長記憶，市府會全力提供協助，支持棒球運動及觀光發展，希望名人堂展覽館與飯店的成立，能促進龍潭地方觀光發展。