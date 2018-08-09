〈北部〉清水地熱施工延宕 三星老街暑假生意泡湯

2018-08-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣清水地熱園區三月底至十二月初，全區封閉進行環境改善工程，施工期間逢暑假旺季，鄰近的天送埤老街店家，生意受衝擊。三星鄉長黃錫墉昨帶隊赴清水地熱園區陳情，盼能局部開放，讓店家不要錯失暑假人潮。

縣府表示，局部開放恐造成工期延宕，會儘快完工開放地熱園區，盼民眾體諒。

清水地熱公園每年約有五十萬至六十萬人次到訪，因園區賣店、公廁等設施不足，縣府今年投入三千萬元改善園區室內空間，並規劃農產品展售中心，讓在地農友進駐，推銷宜蘭特色農特產品等。

原定8月底完工 將延至11月中

施工期間正逢暑假旺季，引起附近業者不滿。黃錫墉直言，清水地熱是三星鄉觀光命脈，全區施工將民眾拒於門外，暑假旺季整個泡湯，原本工程預計八月底完工，現在又要延長至十一月中旬，他接獲許多商家抱怨「今年夏天只能苦撐」。

要轉進清水地熱前，需經過天送埤老街，在老街經營蔥油餅的業者廖本義坦言，老街商家幾乎仰賴地熱園區帶來的觀光人潮，今年因施工封園，粗估生意比去年同期減逾五成以上，盼縣府開放部份設施，讓暑假旺季不要有空窗期。

鄉長陳情盼局部開放 工旅處說不

對此，縣府工旅處解釋，工程延宕是因為後續還要進行驗收、使用執照申請等工作，考量全區安全性，才會延期至十二月初完工開放，待完工後，園區設施會更完善。

至於局部開放建議，工旅處表示，園區還有工程在進行，若開放人、車入內，恐影響工程進度及期程，也有安全問題，園區目前也無水電供遊客使用，現階段仍不宜開放，已要求承包商加速工程進度，請大家耐心等候。