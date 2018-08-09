〈北部〉賑災謝函秀政績 網批把災民當什麼

2018-08-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府寄送震災紀實光碟及文宣品給捐款人，有收到文宣品的網友上PTT批評說：「捐款只是想貢獻一點心意，在選舉之前寄這種東西只是讓我覺得無名火起，這些政客把災民當成什麼？宣揚政績的工具？」。

花縣府回應 21萬份紀實文宣未用善款

縣府回應指出，善款委員會所有使用善款明細，應清楚且有義務讓捐款人能了解使用內容，以正視聽。寄送光碟及宣傳品主要是要讓捐款人了解縣府震災期間作為，以及善款的運用流向，以「震災捐款人感謝函印製暨震災紀實文宣裝封案」招標，金額約五十三萬元，並非使用善款；社會處副處長陳加富說，寄給捐款人的文宣總計廿一萬份，有留地址的才收得到。

議員很傻眼 網友拿賴清德感謝卡對比

縣議員莊枝財說，台灣人的愛心，台灣人默默行善不計較的天性，卻被地方政府災後重建的恣意妄為所澆熄，縣府寄給網友的賑災文宣資料，內容盡是傅崐萁及其夫人的「政績」，令人看了相當傻眼，一張溫馨的感謝卡，絕對勝過一堆政績的宣揚與自我感覺良好。

網友指出，收到的縣政報導，內容都是傅崐萁、立委徐榛蔚的廣告，還比較各縣市政府賑災捐款的運用，內容都是「黑高雄台南、捧自己，說實在的，捐款不是想要收到這種東西。」也有網友舉出台南震災對比，賴清德是與台南市民一同列名，寫感謝卡一一感謝所有的捐款人。

許多網友看到後紛紛留言：「高雄鄉民家裡也收到這份，我娘很火大」、「花蓮國不意外」、「這樣居然還都選得上」、「很有事 拿其他縣市的痛苦來當作自己炒作政績」、「還好我退款了」、「這些東西上網不就好了，還特地花錢」。