〈北部〉取消部分車格收費惹議 頭份公所：與選舉無關

2018-08-09

遭質疑為徐定禎總部停車解套

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所因考量路邊停車收費廠商虧損連連，揚言退場恐致政策告吹，經苗縣府、警方、地方里長等會勘後，自七月起取消部分使用率低路段停車收費，但近來該政策卻遭外界抨擊且質疑是為參選苗縣長的頭份市長徐定禎競選總部外停車「解套」，頭份市公所嚴正駁斥，強調「施政是持續性，絕無選舉考量」。

公所嚴正駁斥 強調施政是持續性

頭份市公所自去年五月實施路邊停車收費，每半小時十元，但因超商代收每筆停車費約五元，再加上權利金及人力等營運開銷，使得承辦廠商每月虧損約廿萬元，長久以來不堪負荷，於今年二月廿七日行文公所要求於七月終止契約執行。

頭份市公所曾擬終止契約並重新招標，但因過去曾四度流標，若重新招標恐會重蹈覆轍，屆時停車收費政策恐被迫停擺，因此依照各路段停車率，篩選中興路及自強路六合國小旁共兩百六十七個使用率低的停車位，自七月起取消收費。

頭份市公所表示，中興路段每日停車次不到○·五輛，取消收費後也不致影響附近住戶。而取消該路段停車收費後，廠商每月給付的權利金減少十萬元，大幅降低成本，因而願意繼續營運，也確保政策得以延續。

但近來有網友質疑，即將參選苗栗縣長的頭份市長徐定禎將競選總部設於中興路旁，取消該路段路邊停車收費根本是「自肥」。

取消收費經縣府同意才施行

市公所強調，取消部分路段停車收費皆依規定，早於四月時便邀集縣府、警局、里長及代表會勘，經苗縣府同意後才予以施行，確保政策得以延續，但卻遭人影射是選舉操作，嚴重打擊公務員士氣，盼各界勿做過多聯想。