〈北部〉航空城轉投資蓋科技園區 議員憂難監督

2018-08-09

桃園出地 僅佔4成股份

〔記者謝武雄／桃園報導〕中華電信子公司光世代建設與桃園航空城公司合資成立「桃園亞矽創新公司」，並擬與桃園市政府合作於機捷A19站旁的三．八一公頃土地，興建新世代科技園區，由光世代建設負責籌資超過八十億元，桃園航空城公司出地，而市府將土地作價六十九．三三億元投資桃園航空城公司；對此，多位藍營議員質疑作價合法性，且桃園亞矽創新公司桃園僅佔四成股份，將不受市議會監督。

航空城：投資案會送議會同意

桃園航空城公司董事長黃適卓說明，中華電信是台灣通信科技產業龍頭，直接委託其開發，比桃園自行開發可以少走許多冤枉路；該園區將打造人工智慧、5G、物聯網、AR/VR等新世代科技，扮演台灣科技產業火車頭的角色，合作的模式是中華電信出錢、市府出地，但整個投資案還是要經過議會同意。

黃適卓表示，三．八一公頃土地經鑑定的土地價值為六十九．三三億元，市府將作價給桃園航空城公司，等於航空城公司的資本額將由目前的六．八億元增至七十七．一三億元，而新世代科技園區預計開發費用為一二○億元，第一期市府將提供五十％土地作價，光世代建設公司出資五十二億元，實收金額達八十六．六七億元，將興建總樓地板面積達四萬四二六一坪的創新研發大樓，第二期則是一二○億元全部到位，光世代建設總籌資逾八十億元。

議員梁為超認為，市府只持有「桃園亞矽創新公司」四成股份，未來該公司將不受議會監督；議員舒翠玲、魯明哲表示，虎頭山青創基地引進的產業不輸給新世代科技園區，但全部股份都掌握在市府手上，而市府要將價值七十億元土地作價給桃園航空城公司後，再轉投資桃園亞矽創新公司，結果不受議會監督，根本就是五鬼搬運。