〈中部〉梨山酸雨說 水蜜桃農民憂衝擊明年買氣

2018-08-09

〔記者張菁雅、張軒哲／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕日前到梨山考察時表示「酸雨造成水蜜桃結果率下降」，引起梨山果農不滿，和平區民代表會副主席羅進玉與果農八日出席市議會民進黨團記者會。羅進玉強調，梨山好山好水，絕對沒有酸雨，且今年水蜜桃產量增加、甜度提高，目前產季已進入尾聲，不清楚銷售是否受到「酸雨說」影響，只希望不要衝擊到明年的買氣。

代表會副主席：從沒聽說梨山有酸雨

羅進玉與果農帶著梨山水蜜桃出席記者會，民進黨議員現場品嘗水蜜桃，直說「好吃、香甜又多汁」。羅進玉表示，梨山尚未接自來水前，居民都接雨水或山泉水飲用，水質乾淨，且梨山空氣好，從來沒聽說有酸雨，最近卻有很多人都在問︰「梨山有酸雨嗎？」他擔心明年買氣會受衝擊。

果農林金郎則說，梨山的水果很多，但選票沒有幾張，希望選舉不要打到梨山，維持梨山一片淨土。

民進黨議員也高舉抗議海報，大喊「傾聽梨山果農心聲」。黨團總召李天生指出，盧秀燕的「酸雨說」完全是選舉炒作，抹殺果農的心血，甚至可能造成觀光客卻步。

果農黃元政也說，四月初有下霜，導致結果率下降，但今年水蜜桃品質普遍提升，酸雨影響品質的說法並不正確。

盧秀燕：農民陳情 指空污害梨山下酸雨

盧秀燕則澄清，她上週到梨山，碰到農民陳情說空污不僅在平地，連梨山都有，害梨山下酸雨，以致水蜜桃落果，她聽到並反映梨山農民心聲。請問市長林佳龍聽到農民的心聲嗎？民進黨開記者會是質疑農民嗎？抹黑修理盧秀燕沒關係，但她不能容忍農民被修理，她重視任何一位農民的心聲，也願意解決他們的問題。