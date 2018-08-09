〈中部〉98%學校午餐完成招標 未傳漲價

2018-08-09

平均每餐收費40至45元

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校八月底開學，高雄傳出學校午餐漲兩元，台中市教育局調查，全市三二八所中小學中，已有九成八學校午餐已完成招標，均未傳漲聲，平均每餐收費四十至四十五元。

高雄市日前傳出，自一○七學年度起，學校營養午餐費每餐都調漲兩元，台中市學校午餐新學年度是否調漲也備受矚目；市府教育局長彭富源指出，台中市去年起已將學校午餐收費授權各校因地制宜，不再統一規範，由學校午餐委員會跟家長及業者達成共識後收費；新學年度學校午餐招標情況經調查，已有九成八學校完成招標，且未傳漲聲。

其餘學校則還在進行招標程序，或部份契約至十月到期等。教育局指出，多數回報可在開學前順利完成招標，也無漲價計畫；目前學校午餐供餐方式包括自辦午餐、公辦民營、外訂團膳等，平均收費在四十至四十五元。

市府顧品質 每週補助35元

彭富源指出，顧及食材與油電成本，更兼顧學生吃得健康，台中市三年前開始補助學生每餐五元經費，另補助每生每週六元的水果經費；上學年起，農業局再加碼提供每生每週四元的經費，等於每生每週午餐補助達卅五元，在不向家長增加收費的情況下，兼顧午餐品質。

包括西屯國小、重慶國小、清水國小及惠文高中均指出，新學年度學生午餐不調漲，除因市府有補助外，也顧慮家長經濟壓力；西屯國小校長蘇仁彥表示，該校午餐收費四十三元，四菜一湯、一週兩次水果，雖未調漲，仍有六家廠商參與午餐招標，招標順利。

清水國小 每週喝一次鮮奶

自辦午餐的清水國小校長黃美玲指出，每餐收費卅六元，三菜一湯、一週三次水果，還能每週喝一次鮮奶，雖年年面臨漲價壓力，但盡力hold住。

惠文高中採公辦民營供餐，校長王沛清指出，國、高中每餐收費四十一至四十二元，四菜一湯附兩次水果。以往學生自備餐具，將所有菜混放餐盒裡成大雜燴，根本吃不出餐食美味；上學期自編預算購買餐盤，讓學生取菜分區放置，剩食率降低，顯示有時未必菜色不合口味，換個方式也能提高學生食慾。

但王沛清指出，新學期起，已請廠商每週提供一次價值五十元的「特別餐」，讓學生實際體驗，做為未來調漲與否的參考。