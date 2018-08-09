〈中部〉交大生告別式 父代領畢業證書淚崩

2018-08-09

〔記者湯世名／彰化報導〕慟！日前遭撞死的交通大學電機系三年級倪姓學生，家屬選在昨天父親節舉辦告別式，校方特地到場頒發畢業證書，也是昨天生日的倪父悲傷痛哭說，這幾天曾夢到兒子，但都沒有說話，會選在昨天父親節出殯，好似冥冥之中是兒子想要為他過父親節，倪父並強忍悲痛說：「爸爸永遠愛你，你是我的寶貝！」

昨天在彰化殯儀館舉辦的倪生告別式，會場布置倪生生前熱愛騎乘自行車的照片，一張張陽光大男孩的照片，前來弔唁的親友看了都相當難過。倪生生前參加的自行車隊數十名車友專程前來致意，交大的十多名同班同學也都前來送他最後一程，大家都紅了眼眶。同學說，倪生律己甚嚴，是個陽光男孩，熱愛騎自行車，在班上很受同學歡迎，聽聞他遭撞死的消息時大家都很震驚，不敢置信。

正好是昨天父親節生日的倪父說，並沒有特別去挑父親節辦理告別式，是擇日館的師父所選定，可能是冥冥之中，兒子想要為他過父親節。對於這起肇事逃逸案件，他認為檢察官、法官應該以故意殺人、遺棄罪來對肇事者起訴或判刑，成為台灣第一個司法的判例。

倪生就讀的交大校方，昨天也特地帶著畢業證書前來，將畢業證書頒給倪父，倪父再也忍不住悲傷，當場痛哭，令人鼻酸。

涉嫌開車撞死倪生後肇事逃逸的郭姓男子，上月廿九日事故發生後隔天到案，目前被依過失致死罪嫌羈押在彰化看守所，由司法偵辦中。