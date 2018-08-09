〈中部〉彰市台鐵宿舍活化 變長者服務站

2018-08-09

提供共餐、娛樂、健身場所

〔記者湯世名／彰化報導〕蚊子館變身！彰化市忠誠路逾三十坪的台鐵員工宿舍，已有五十四年歷史，十五年前閒置後變成蚊子館，當地西勢社區發展協會理事長葉孟家與西勢里長王逢易等人奔走爭取，順利承租整修活化，搖身一變成社區長者共餐、娛樂與健身的「巷弄服務站」，昨天揭牌啟用，長者享用午餐時都開心的說：「以後要常來這裡聚會，聯絡感情！」

葉孟家表示，該區域共有五個里，居民多達二萬多人，卻沒有一處供居民、銀髮族聚會的場所，正好忠誠路上有一棟台鐵員工宿舍，閒置了十五年之久，儼然是蚊子館，相當可惜，遂會同西勢里長王逢易向台鐵局提出申請，由彰化市公所承租委由西勢社區管理，作為里民集會所及社區活動中心使用的「巷弄服務站」。

經過約二個月整修，「巷弄服務站」於昨天揭牌啟用，整棟建物煥然一新，縣長魏明谷、彰化市長邱建富、立委黃秀芳、葉孟家、王逢易等人都齊聚會場，上百名長者參與揭牌，對於未來有一處供他們共餐、娛樂與健身的場所，都相當開心。

葉孟家表示，未來這裡將提供長者關懷訪視服務、關懷獨居老人生活狀況適時提供幫助，也會安排適合長輩的健康促進、肌力訓練、共餐服務與預防及延緩老化方案介入，讓長輩活絡筋骨、動腦思考以預防失智、延緩失能，歡迎社區居民多加利用。