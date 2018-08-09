〈中部〉重陽敬老金門檻 投市、鹿谷明年降到65歲

2018-08-09

〔記者謝介裕／南投報導〕輸人不輸陣！繼草屯鎮公所今年起將九九重陽敬老禮金年齡門檻，由七十歲下修為六十五歲後，南投市、鹿谷鄉兩公所也因財政狀況改善即將跟進，明年起六十五歲以上長輩便享有重陽敬老禮金，屆時，南投縣十三鄉鎮市僅剩竹山、名間、埔里三地區長輩，須屆滿七十歲以上才享有此福利，出現不同地區、福利大不同現象。

隨著年底選舉腳步逼近，南投縣有意參選者積極拜票、固樁，在此敏感時刻，各鄉鎮市公所九九重陽敬老禮金的發放，也格外引人關注。

鹿谷存款2億多 明年加碼到1000元

鹿谷鄉長黃東灝說，七年前，他甫當選鄉長時，公所赤字達四千多萬元，遂祭出開源節流措施，除了透過納骨塔等公共造產拓展財源，在人事方面也儘量遇缺不補、力求精簡，迄今公所不但已還清負債，還締造二億多元「存款」紀錄。因此，鹿谷公所重陽敬老禮金，連三年呈現「三級跳」，去年禮金五百元、今年六百元，明年除金額加碼至一千元，年齡門檻也從原先七十五歲調降為六十五歲。

南投市長宋懷琳也指出，她就任市長時，公所赤字三億二千萬元，如今已償還二億四千萬元，因此，自明年起重陽敬老禮金門檻將從七十歲降為六十五歲，但金額仍是不變，每人三百元。

南投市還債2億多 金額仍是300元

南投縣目前重陽敬老禮金年齡門檻最高的是名間鄉的八十歲，其次是埔里鎮七十五歲及竹山鎮七十歲；金額最少的是埔里鎮的二百元，最多的是中寮及水里，均發放一千元，明年水里計畫加碼至一千二百元，屆時，與埔里之間落差將擴大至六倍之多，包括埔里鎮長周義雄、名間鄉長陳文德及竹山鎮長黃丹怡也允諾，只要公所財源允許下，一定會設法縮小敬老禮金與其他鄉鎮之間的差距。

南投縣府社會及勞動處指出，縣內各地重陽敬老禮金不一致的問題，的確曾有民眾向該處陳情，尤其，門檻愈高地區的民眾愈不滿，質疑不公平，希望縣府能出面統一標準，問題是敬老禮金並非法令規範事項，該處就算想幫忙也是心有餘而力不足，只能由各公所依本身財務狀況「量力而為」，縣府則是從二○一五年起，將發放敬老禮金年齡從七十五歲下修至六十五歲，金額則從五百元增至一千元，表達敬老之意。

  • 南投縣鹿谷鄉銀髮族，得知公所明年起將調降九九重陽敬老禮金年齡門檻以及提高發放金額後，與鄉長黃東灝（第二排右三穿白衣者）開心合照。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉銀髮族，得知公所明年起將調降九九重陽敬老禮金年齡門檻以及提高發放金額後，與鄉長黃東灝（第二排右三穿白衣者）開心合照。（記者謝介裕攝）