〈中部〉重陽敬老金門檻 投市、鹿谷明年降到65歲

2018-08-09

〔記者謝介裕／南投報導〕輸人不輸陣！繼草屯鎮公所今年起將九九重陽敬老禮金年齡門檻，由七十歲下修為六十五歲後，南投市、鹿谷鄉兩公所也因財政狀況改善即將跟進，明年起六十五歲以上長輩便享有重陽敬老禮金，屆時，南投縣十三鄉鎮市僅剩竹山、名間、埔里三地區長輩，須屆滿七十歲以上才享有此福利，出現不同地區、福利大不同現象。

隨著年底選舉腳步逼近，南投縣有意參選者積極拜票、固樁，在此敏感時刻，各鄉鎮市公所九九重陽敬老禮金的發放，也格外引人關注。

鹿谷存款2億多 明年加碼到1000元

鹿谷鄉長黃東灝說，七年前，他甫當選鄉長時，公所赤字達四千多萬元，遂祭出開源節流措施，除了透過納骨塔等公共造產拓展財源，在人事方面也儘量遇缺不補、力求精簡，迄今公所不但已還清負債，還締造二億多元「存款」紀錄。因此，鹿谷公所重陽敬老禮金，連三年呈現「三級跳」，去年禮金五百元、今年六百元，明年除金額加碼至一千元，年齡門檻也從原先七十五歲調降為六十五歲。

南投市長宋懷琳也指出，她就任市長時，公所赤字三億二千萬元，如今已償還二億四千萬元，因此，自明年起重陽敬老禮金門檻將從七十歲降為六十五歲，但金額仍是不變，每人三百元。

南投市還債2億多 金額仍是300元

南投縣目前重陽敬老禮金年齡門檻最高的是名間鄉的八十歲，其次是埔里鎮七十五歲及竹山鎮七十歲；金額最少的是埔里鎮的二百元，最多的是中寮及水里，均發放一千元，明年水里計畫加碼至一千二百元，屆時，與埔里之間落差將擴大至六倍之多，包括埔里鎮長周義雄、名間鄉長陳文德及竹山鎮長黃丹怡也允諾，只要公所財源允許下，一定會設法縮小敬老禮金與其他鄉鎮之間的差距。

南投縣府社會及勞動處指出，縣內各地重陽敬老禮金不一致的問題，的確曾有民眾向該處陳情，尤其，門檻愈高地區的民眾愈不滿，質疑不公平，希望縣府能出面統一標準，問題是敬老禮金並非法令規範事項，該處就算想幫忙也是心有餘而力不足，只能由各公所依本身財務狀況「量力而為」，縣府則是從二○一五年起，將發放敬老禮金年齡從七十五歲下修至六十五歲，金額則從五百元增至一千元，表達敬老之意。