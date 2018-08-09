〈中部〉史豔文原創之子 思父創作獲獎

2018-08-09

徐建彰創作炎鉉君

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國寶大師黃俊雄演活史豔文，很多人不知雕刻史豔文戲偶的是徐炎卿，徐炎卿次子徐建彰以父親形象及小名創作「炎鉉君」獲雲林雲創點睛獎，昨天父親節在他里霧文化園區展出，父子情深讓人感動。

雲林是布袋戲故鄉，黃俊雄「雲州大儒俠─史艷文」曾創下萬人空巷的台灣奇蹟，劇中所有戲偶雕刻及服裝全出自工藝大師徐炎卿之手。

徐炎卿不幸二○○三年病逝，為實現父親夢想，徐家人不斷努力，成立全台第一家布袋戲偶觀光工廠「偶的家」炎卿戲偶文創園區，傳承台灣偶戲文化精髓。

徐建彰憶起父親，從喜歡看布袋戲再利用放學趕牛時，撿拾蘿蔔或地瓜雕偶，沒辦法保留才改用龍眼木，一九六三年賣出第一個作品，驚覺雕偶可賺錢，立志長大要當戲偶雕刻師。

徐建彰說，父親結婚後在斗南開了炎卿戲偶雕刻社，布袋戲鼎盛時期，包括黃俊雄主演的布袋戲團全台超過一千家布袋戲團戲偶都來自他們家。

盼傳承布袋戲文化

徐炎卿病逝後，妻子蔡素蘭帶著兒子徐建彰、女兒徐依裟成立偶的家，徐建彰不斷突破，並以父親小名「炎鉉」創作戲偶還獲獎，坦言很多人不看好這個行業，他們覺得要永續傳承，讓布袋戲不只是台灣文化，也能在國際發光發亮。

偶的家暑假期間推出青年偶戲藝術創新傳承舉辦操偶研習營，廿一日至廿六日全國首創邀泰國普吉島劇團團長教課的國際戲偶工作坊，歡迎共襄盛舉。