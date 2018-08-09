〈中部〉落髮作畫 美髮師「畫」腐朽為神奇

2018-08-09

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣美髮師吳淑苓不捨客人剪下的頭髮只能丟進垃圾桶，五年前突發奇想收集客人頭髮編織成芭比娃娃禮服，也利用落髮創作圖畫，作品令人驚豔，還有客人委託用自己剪掉頭髮創作，留做記念。

職訓班傳技藝 獨門密技傾囊授

吳淑苓從事美髮業已有近三十年資歷，也在職訓班擔任講師，除了傾力傳授學員們美髮技術，連用頭髮編織芭比娃娃禮服與用頭髮作畫的獨門技術也毫不藏私、傾囊相授，深獲學員喜愛。

吳淑苓說，幫客人剪完頭髮，對於剪掉的頭髮只能掃進垃圾桶總覺得可惜，五年前突發奇想將這些頭髮蒐集後編織成芭比娃娃禮服，作品不僅自己覺得滿意，連客人看到都相當驚豔。

創作芭比娃娃後吳淑苓又用落髮作畫，她最喜歡幫染髮的客人理髮，因為有更多色彩可以創作，她把頭髮蒐集後，一根根梳理，依著腦海中的構思、構圖，將頭髮拚貼畫紙上，就是一幅美麗的畫作，因為頭髮大部分都是黑色、灰色所以大部分作品以國畫為主。

幫客人留作紀念 吳淑苓創商機

吳淑苓說，轉個念頭就能看見創意，原本只是不捨頭髮變成垃圾，卻變成獨特創作，還有客人委託她將剪下頭髮製成畫作，創造另一項商機。

雲林縣勞工職業技能促進會主任張明華表示，吳淑苓在學員美髮、剪髮技藝學成後就會傳授他們創作髮畫，讓學員就業、創業多一項持別技藝，更增添自信心。