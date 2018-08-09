〈中部〉「珍愛之旅」 阿里山林鐵明開賣

2018-08-09

17日起推出11梯次郵輪式列車

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕林務局阿里山林業鐵路主線（嘉義至十字路）今年初四度脫軌後，停駛檢修到六月廿六日復駛，林鐵文資處為挽回觀光人氣，本月十七日七夕情人節起，推出「伴著林鐵去旅行︱珍愛之旅」郵輪式列車，共十一梯次，都限額預約體驗，結合車站文史、沿線特色等，發展鐵道旅遊。

情人或夫妻加贈「鐵不出軌」文鎮

林鐵文資處長黃妙修昨說，遊客可在竹崎站欣賞列入縣定古蹟的木造站房，樟腦寮站、獨立山站分別體驗「Ｘ」形折返路線、三迴旋登山螺旋路線，十字路站品嘗野生愛玉及麻糬；除情人節的列次，八月廿二日至十月三十一日的每週三開駛一列次，每列次一百人，票價一千九百九十九元，八月十日上午十點起開放「阿里山林業鐵路網路訂票系統」訂票，情人或夫妻報名，加贈刻上「鐵不出軌」字樣的鋼軌製文鎮。

阿里山鄉十字社區發展協會總幹事戴惠施表示，八八風災導致林鐵部分路段受損，去年七月才盼到假日行駛的列車從奮起湖延駛至十字路，但列車停靠十五分鐘就匆匆回駛，這次規劃的行程讓遊客在社區停留一百分鐘，能品茗、享用風味餐，充分認識這個早年是來吉、達邦部落挑夫轉運站的聚落。

此外，林鐵本線五十八公里處的四十二號隧道，在二○一五年遭杜鵑颱風重創而路基流失，目前營運只能從嘉義站上行到十字路站，及阿里山站下行至第一分道，中間無法連接，林務局在前瞻基礎建設計畫的軌道項目中，納入這個隧道修復計畫，總工程經費三‧九一億元。

林鐵文資處副處長周恆凱表示，四十二號隧道將往東改線，避開主崩塌區，興建一千零七十七公尺的新隧道，已完成設計，本月底前報請林務局轉陳農委會召開基本設計審議會議，目標二○二二年本線全線通車。