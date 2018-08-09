〈中部〉敬老卡抵掛號費 9月百家診所先上路

2018-08-09

〔記者張菁雅／台中報導〕敬老愛心卡九月起可折抵計程車費、診所部分負擔及掛號費，市府八日在議會專案報告相關配套措施。議員陳淑華、謝明源、邱素貞發現至目前止，只有兩家計程車隊、三百多家診所簽約，擔心數量不足，呼籲市府加快速度，並建立整合平台，讓政策發揮最大效益。

社會局長呂建德表示，敬老愛心卡至今年六月累積發卡卅一萬二千多張，持卡者每月可享有一千元等值點數，但曾經使用的人數僅廿五％，使用率偏低，因此，市府擴大敬老愛心卡使用範圍，七月十六日起至全市卅間衛生所看診抵部分負擔及掛號費；九月將有基層診所加入，預計十月起十九家醫院陸續加入；且九月持卡搭乘與市府合作的計程車可折抵車資。

三百多家診所願加入 持續裝機

衛生局代理局長陳南松指出，目前已有三百多家診所有意願加入，也和兩家電子票證公司簽約，正在裝機中，九月第一週將有一百家診所先上路。

陳淑華則說，全市共有三千多家診所，裝機中的有三百多家，佔十分之一，比例是否太低？另為讓民眾了解使用範圍，市府應建立整合平台。議員張芬郁也呼籲市府加速診所簽約率，不要讓民眾誤會是選前放煙火的措施。

陳南松解釋，因其中一家電子票證公司的機器不足，程式未修改完畢，影響裝機速度，已請業者加速處理。

折抵計程車費 有兩家車隊簽約

交通局長王義川表示，折抵計程車費涉及拆帳、撥款、司機教育訓練、裝設機器等，需要籌備時間，已有計程車隊表達合作意願，也有兩家簽約。

比照台北模式 須撥打叫車專線

議員李麗華質疑，只有兩家車隊簽約，老人家在路邊怎麼搭得到車？王義川說，市府比照台北模式，未來民眾使用敬老愛心卡搭乘計程車時，必須撥打叫車專線，不是在路邊招手搭車。