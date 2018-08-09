〈中部〉5企業合建員工住宅 精密園區首例

2018-08-09

5日上樑 共135戶較市場便宜2成

〔記者張菁雅／台中報導〕精密機械科技園區（簡稱精密園區）內的康淳科技、普發工業、立穩機電技術、唐亞及億川鐵工所五家企業，合力興建員工住宅，取名為「和慕大樓」，是精密園區首個合建個案，八日舉行上樑典禮，共有一三五戶，預計明年三月完工，房價約較市場行情便宜二成。

和慕大樓是精密園區首個員工住宅合建個案，為二棟地下二樓、地上十八樓建築物，共有一三五戶，每戶坪數為四十七坪及五十二坪，每坪售價在廿一萬至廿五萬元，約較市場行情便宜二成。目前已賣出七成給這五家企業員工，另三成將開放精密科技園區員工購買。

和慕大樓昨天舉行上樑典禮，康淳科技董事長林守堂表示，很多人辛苦一生，就是希望擁有自己的房子，感謝林市長及市府積極協助，才使和慕大樓工程得以順利進行，未來落成啟用後，不僅是購屋者的小確幸，更將成為所有台中市民的大幸福。

市長：透過合建 可提供更平價住宅

市長林佳龍出席上樑典禮，他表示，市府在規劃產業園區時，就積極鼓勵園區進駐企業自建員工住宅，和慕大樓是全區唯一的合建個案，透過合作方式，可以擴大公共空間規模，提供機能更優良的平價住宅，和慕大樓不僅是企業善盡社會責任的模範，相信落成後將樹立標竿典範，帶領更多企業響應市府政策，提供員工安居樂業的環境，在台中擁有幸福歸屬。

經發局則說明，市府釋出精密園區約三．三七公頃土地，讓廠商自建勞工住宅，目前共有廿九家興建，合計可提供約七七三戶，希望因此降低勞工流動率。

此外，經發局在精密園區興建勞工住宅，第一期共二百戶，去年中已全數交屋，第二期預計明年底完工，將再提供五二○戶勞工住宅及一九○戶社會住宅，讓園區內住宅總計達一六八三戶，勞工可以一圓購屋心願。