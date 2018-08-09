〈中部〉避免路封層又挖 草屯利誘管線先施工

2018-08-09

路面將改善 中正路段正趕工

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮公所將進行中正路等多條道路的路面改善工程，動工前通知管線單位先施工，願配合者免繳路修費，一旦道路封層後三年不准再挖，目前管線單位已在中正路趕工中（見圖，記者陳鳳麗攝），鎮長洪國浩說，此舉不只可節省管線單位的經費，也希望減少「道路才封層就又開挖」的「陋習」。

草屯鎮市區有多條道路因久未進行路面改善工程，路況不佳，管線單位施工後局部填補，道路有如貼了狗皮膏藥，且重車長期輾壓造成坑坑洞洞，不少鎮民騎車摔倒受傷，大呼「受不了」。

草屯鎮公所今年向中央爭取前瞻計畫補助路面改善工程，包括中正路、育英街和明賢街，以及被草屯鎮民喻為「爛路代表」的御富路，都已核准並獲補助，其中御富路的路面改善工程已發包，而中正路等三條市區道路工程也剛開標。另外，市區外環道路中興路的路面改善工程計畫，近日也獲中央核准補助。

免繳路修費 且封層後3年內禁挖

草屯鎮長洪國浩表示，市區這幾條道路的路面改善工程動工前，公所已陸續通知管線單位，請他們配合在路面改善動工前，若有需要進行管線工程的能先施工，配合的不必繳路修費，目前中正路段正在開挖，就是管線單位在施工，管線工程結束後才進行路面改善，而未來封層好的道路，三年內一律不准再挖。中正路之外，其他幾條要進行路面改善的道路，也會一一通知管線單位先施工。

洪國浩也說，管線單位其實可以更主動去探詢公所、縣府甚至公路單位，有無路面改善工程計畫，爭取由他們配合先施工得免繳路修費，那麼就可減少「路才剛封層好就又被挖」的情況，也能幫管線單位節省經費。