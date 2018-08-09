〈中部〉國際製程安全論壇 數十石化廠交流

2018-08-09

〔記者林國賢／雲林報導〕勞動部與台塑企業合辦「二○一八國際製程安全論壇」昨日登場，邀請國內外製程安全專家分享交流製程安全管理、風險管理及火災爆炸預防等最新觀念，降低工安風險，希望提升石化業國際競爭力。

台塑企業總管處安衛環中心副總經理吳宗進指出，製程安全管理是工安管理再進化，在以「人」為主的工安管理之後，透過製程安全管理，把石化產業製程風除降至最低，事先預防工安事故發生，許多世界級公司都已引進製程風險管理。

勞動部次長施克和表示，石化業製程多屬高溫高壓作業，且有大量可燃、爆炸或有毒化學物質，風險性高，盼透過論壇交流國內外安全管理先進觀念，提升國內石化業製程安全管理水準及國際競爭力。

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，安全論壇為期二天，邀請美國德州農工大學製程安全專家Dr.Sam Mannan等三位國外專家學者及國內九位專家學者，研討及分享國內外製程安全管理、風險管理新觀念及火災爆炸預防實務，共有國內數十家石化廠、一百五十多人參加。

台塑企業總管理處總經理林善志表示，台塑企業引進美國製程安全管理制度已有多年，論壇中也會就製程危害分析、設備完整性、開俥前安全審查與工作安分析等與同業分享實務經驗，精進國內工安水準與製程安全。