〈南部〉「怪手之子」 曾柏皓上陽明醫學系

2018-08-08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學指考昨日放榜，台南一中錄取國立大學及私立醫學校系比率高達八十三％，其中不乏學生考上兩岸三校，尚待思考選擇哪校就讀。

「怪手之子」曾柏皓考上陽明大學醫學系，祖父、父親都是開怪手的基層勞工。曾柏皓表示，父親在外面辛苦工作，母親是家庭主婦，但都很關心他們的課業，他自小就立志當醫生，指考才填醫科，未來他想挑戰外科，可以幫助別人。

林歆祐上成大醫學系 也錄取北京、香港大學

南一中考生林歆祐以學測成績七十二級分獲中國香港大學、北京大學兩校錄取，今年四月中旬，也跟著同儕們一起參加北京大學招生體驗營，開拓新視野。

林歆祐不諱言，香港是國際城市，若就讀香港大學，未來到外商公司實習機會可能較多，北京大學則具有競爭優勢，現在又考上成大醫學系，離家近又比較穩定，他還未作決定，將與師長與家人討論。校長張添唐則建議，可先註冊成大醫學系，若不適應國外學習環境，還可以回台灣就讀大學。

台南女中今年表現不俗，包含第一階段繁星及申請，共廿位錄取醫學相關科系，其中十五位錄取醫學系、二位錄取牙醫系、三位錄取中醫系。

台南二中成績亮眼，五成考取國立大學；若加上先前學測後的繁星推薦、申請入學，今年錄取國立大學的比率近八成。