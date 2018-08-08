〈南部〉新營代表會變身 南瀛親子館試營運

2018-08-08

至九月底 10月展開二期工程

〔記者劉婉君／台南報導〕昔日代表民意的新營代表會在閒置多年後，變身成為溪北地區的親子樂園，針對零至六歲兒童規劃的「南瀛親子館」昨天揭牌，試營運至九月底，十月將展開第二期工程，工期約一、兩個月，完工後再正式營運，揭幕首日吸引不少幼兒園及親子開心體驗。

免費入館 分齡分層專屬天地

四層樓的南瀛親子館為零至六歲兒童打造分齡分層的專屬歡樂天地，全館採繽紛的馬卡龍色彩，館內空間共有三百三十坪，一樓專為零至二歲寶寶設計，有大型感覺統合教具、玩具，並貼心選用木質軟地板，提供嬰幼兒安全的活動空間；二樓為二至六歲兒童的遊戲空間，有多元適齡的教、玩具，如角色扮演、積木搭建、益智操作等，促進幼兒智能發展與邏輯、藝術創作能力，並有上百本符合年齡層的幼兒發展繪本、親子廚房等；三樓則是積木牆、可塗鴉的創作區及木作DIY區，讓兒童可以發揮天馬行空的想像力。

館內會安排不同主題的活動，全棟採免費入館，但基於六歲以下幼兒的活動安全，須出示健保卡或兒童手冊等可供辨識年齡的身分證件才能進場。開館時間為上午九時至十二時、下午一時至五時，每週一整天及週二上午休館。第二期工程將強化館內教、玩具及大型遊具。

代理市長李孟諺表示，台南市零至六歲嬰幼兒有十一萬一千餘人，溪南已有安平區的社福大樓，南瀛親子館揭幕後照顧溪北地區親子，不只是遛小孩的好地方，親子也可以一起學習成長。

社會局長劉淑惠指出，南市除了在社區有小型的親子館外，也打造大型的南瀛親子館，未來也會持續尋找更多合適的公共空間增設親子館，預計到二○二○年，全市將達到至少十四處的目標，針對偏遠地區也會提供行動式服務，把教具及玩具送到幼兒手中，營造讓民眾有感的友善托育城市。

家長建議總量管制 市府將參考

有家長擔心假日人潮太多，建議增加總量管制。社會局表示，試營運期間會收集各方意見做為營運調整的參考。