〈南部〉麻豆柚園採果樂 首推導航地圖

2018-08-08

〔記者劉婉君／台南報導〕麻豆文旦即將進入產期，麻豆區公所配合文旦節活動，繼去年推出觀光採果園之後，今年參與的果園數從一家擴增為十家，且為了方便民眾能準確找到相關柚園的位置，並首度結合衛星定位導航，製作「柚園採果樂」地圖，民眾除了可以依循指引外，還可事先認識果園特色。

麻豆區公所表示，今年麻豆文旦的品質佳，整體產量略增一至二成，但各個柚園的實際狀況仍需視各自管理而定，昨天已有果農開始少量採收較早成熟的果實，以因應中元普度的市場需求，大約八月下旬開始進入大量採收期，價格以每斤六十元至八十元居多，也有上百元價位的特優等級，公所預計於九月一、二日舉辦文旦節，觀光採果則將於本月十五日起率先登場。

10柚園開放採果 最早從15日開始

十家柚園開放採果的時間、期限與價格不一，最早的一家從國曆八月十五日開始，開放時間達半個月，最晚的一家則是九月八、九日兩天舉辦，有意體驗的民眾需自行與農民接洽。相關柚園資訊及導航地圖QR Code，近日就會公布於麻豆區公所官網或「我愛麻豆我愛柚」臉書粉絲頁，另外，也會印製傳單，放置於車站、觀光景點供民眾索取。

麻豆區長孔慶瑤表示，由於麻豆柚園大都位處偏僻小路，外地民眾找尋不易，公所因此開發柚園採果樂地圖，民眾只要掃描QR Code，就能快速取得導航資訊，並可從標示中看到有關果園特色的簡介。公所人員這幾天都在反覆測試導航中，準確度相當不錯，一旦正式上線，歡迎民眾多加利用。