〈南部〉指考衝上醫學系 雄中92人雄女22人

2018-08-08

〔記者黃旭磊／高雄報導〕大學指考放榜，雄中雄女表現亮眼。

五間國立大學 雄中共錄取三百八十人

高雄中學台大醫學系錄取十六人，比去年多三人，醫學系共錄取九十二人，而台大、清大、交大、成大及政大等五間國立大學共錄取三百八十人，唯一錄取台大醫學系女生黃郁婷表示，社會缺女性婦產科醫師，將以婦科為目標。

黃郁婷數甲考到滿分，曾是雄中科學班高材生，她認為政府花心力栽培到中山大學上課，需讓學生在就業上更有信心，把學生留在科學、實驗領域。

曾鼎元愛唱歌、曾有「雄中蕭敬騰」稱號，顏睿谷愛追星，特別喜歡張惠妹，家人在考前幫忙搶買演唱會票，與吳彥寬、高雄女中陳秀羚在指考成績放榜前一天，到高鐵左營站附近玩密室脫逃，四人突發奇想將「明天台大醫密室逃脫」排成方塊，相約台大醫學系見，竟有三人考上。

雄女錄取國立大學 達七十三．六四％

至於高雄女中表現不俗，錄取國立大學比例達百分之七十三．六四，醫學系有廿二人，馮琪淯與雄中男友同窗苦讀，從學校四百多名衝進台大醫學系，而男友失誤決定重考，兩人相約進醫科再相伴。

馮琪淯外表清秀、氣質如電影明星，爺爺是醫師，指考成績四百五十三．五五分。她表示，男友成績一直優異，「心疼他沒考好」，北上就學將持續相互鼓勵。

高雄女中畢業生吳宜芳、蘇微晶與蔡雨桐考上他校醫學系不念，終拚上台大醫學系，吳宜芳甚至於高醫念完一年，保留學籍重考，終於如願上榜。

蔡雨桐曾在雄女高瞻班擔任三年班代，與同學創設校內刊物「斑城風起」，聽過醫師分享助人故事決心從醫助人，補足數學缺失如願上榜。