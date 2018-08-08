〈南部〉70公尺城市滑水道 8/10免費玩10天

2018-08-08

愛河畔設滑水道 滑完逾十五秒

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年夏天最潮的世界級玩水體驗來高雄了！「海尼根世界城市滑水道」從八月十日起至十九日，在愛河畔免費讓民眾體驗十天，滑水道長達一七○公尺，從中正西路一路溜到鹽埕國小，滑完要十五至二十秒。

年滿十八歲的大人才能玩

炎熱酷夏，許多人選擇玩水消暑，今年高雄出現前所未有的玩水消暑景點「海尼根世界城市滑水道」，把高雄愛河畔的步道，打造成長達一七○公尺的世界級滑水道，全場免費開放，但限定年滿十八歲的大人體驗。

海尼根表示，長達一七○公尺的巨型滑水道，不僅讓人嘆為觀止，還可讓民眾一邊滑水、一邊飽覽愛河美麗景色，感受飆風的快感，更讓民眾找回童年時的純真歡樂。

二二八和平公園 設酒吧、餐飲

鹽埕國小旁的二二八和平公園並設置酒吧、餐飲的貨櫃市集，還有結合阿姆斯特丹市景的打卡區，讓民眾開心玩整天。

「海尼根世界城市滑水道」從八月十日起至十九日，免費讓民眾體驗，時間為週一至週五下午三點至晚上九點、週六日下午二點至晚上九點半，預期人潮會相當多，請民眾依序排隊等候。

海尼根提供三點快速攻略，包括一、請穿夏日玩水裝備，現場也備有更衣室；二、邊滑邊拍當然不能沒有自拍棒，千萬不要忘記防水手機套或防水相機；三、就算沒下水玩，周邊也有不少適合打卡的拍照景點。

海尼根台灣分公司去年也與高市府合作，打造了一五○公尺長橫跨愛河的溜索，吸引許多膽大民眾體驗滑降愛河的樂趣。