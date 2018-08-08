〈南部〉傳統領域林班地整地 利嘉部落抗議

2018-08-08

〔記者張存薇、陳賢義／台東報導〕不滿傳統領域林班地遭破壞開發，台東縣卑南鄉利嘉部落族人昨天到台東林區管理處抗議，怒吼要求「違法林務局退出林班地」，台東林管處長劉瓊蓮強調，尊重利嘉部落的傳統領域，因為當地也是東魯凱族達魯瑪克部落的傳統領域，合作民族植物永續利用計畫而整地，將先協調暫停現場作業，並請原民會協助調解部落爭議，十八日亦會親自出席利嘉部落會議說明。

利嘉部落會議主席朱自哲說，族人上山巡視，發現傳統獵場第八林班地林相遭嚴重破壞，其中超過兩百株珍貴的二級稀有瀕危樹種筆筒樹遭砍伐，耆老潘村雲、縣議員江堅壽也痛批，林務局開發卻完全未經在地部落利嘉部落同意，要求台東林管處即刻停止開發、並把傳統領域還給利嘉部落。

卑南族卡大地布部落族人也聲援，怒斥政府事前不與部落諮商或諮詢，讓部落族人自由充分且知情，等到招標後，要開發了才來溝通與安撫，甚至以利益招降部落，知本太陽光電案就是如此。

劉瓊蓮出面接受陳情書，她解釋，達魯瑪克部落去年底已自主宣告傳統領域，並向台東林管處提出「達魯瑪克民族植物永續利用暨產業開發計畫」，因此參考專家建議，整理林地，當地十分潮濕，筆筒樹普遍分布，數量也很多，不致造成生態危害。

她表示，第八林班地為利嘉、達魯瑪克重疊的傳統領域，林管處願意擔任溝通平台，也會請原民會協助協調。