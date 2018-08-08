〈南部〉做給孩子看 脊損父從谷底站起來

2018-08-08

陳富貴 獲選台東市模範父親

〔記者王秀亭／台東報導〕「堅持圓夢的理念落實在每一天，影響女兒對生活的態度。」獲選台東市模範父親的五十一歲陳富貴，十五年前因工作受傷，為了不讓女兒在校被嘲笑，克服脊髓損傷帶來的不便，成為桌球國手，他說，做給孩子看就對了。

台東縣政府、台東市公所昨天表揚模範父親，擔任鄰長已半世紀的九十四歲陳天賜同時獲選為市公所及縣府模範父親，兒子陳森川帶著坐輪椅的父親趕場接受頒獎；同樣坐著輪椅接受表揚的脊損者陳富貴，則是在妻子陪伴下，穿著卑南族傳統服飾上台受獎。

不忍女兒被嘲笑 克服身體不便

陳富貴十五年前開挖土機時遭崩落土石壓傷，導致脊髓受損，在家裡悶了兩年，大女兒某日因被同學取笑「你爸懶惰走路不出門」，從學校哭著回家，不忍女兒心靈再受傷，決定從生命的谷底站起來，勇敢爬出人生的漩渦。

成為桌球國手 當教練指導學童

陳富貴學會生活自理、賣彩券，五年前陪著身障桌球國手對練，進而愛上桌球，展開一連串的訓練，打敗其他國手，贏得佳績，如今更帶著其他脊損者運動，甚至當起教練，指導國小學生、社區長輩打桌球。

陳富貴說，從谷底站起來的過程，及對生活的堅持，兩名女兒當時雖然年幼，卻看在眼裡，或許因此受到影響，對自己想做的事都會努力實踐，如今大女兒已從東華大學畢業，自己謀得私立高中行政人員工作，小女兒自己選擇想就讀的大學，暑假過後將赴加拿大念書。

94歲陳天賜 熱心服務也獲獎

今年台東縣最年長的模範父親陳天賜，在兒子陳森川等人的陪伴下接受表揚，陳森川說，父親一生以農為業，育有九名兒女，為養活一家大小，種過甘蔗、水稻，還曾放養了六十多頭水牛，熱心服務的個性，鄰長一做就是五十年。陳天賜得知自己是今年最年長的模範父親，笑得合不攏嘴，直說有兒女一起陪伴領獎最快樂。