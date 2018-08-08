〈南部〉屏東鄉鎮市長涉弊 11人停職創紀錄

2018-08-08

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣本屆三十三個鄉鎮市長中，已陸續有九個鄉鎮市、十一名首長涉弊遭停職，創下屏東地方自治史上最難堪的紀錄，監察院審計單位分析涉弊形態以貪污為主，深入調查後，發現疑有特定集團針對縣內公共工程進行圍綁標，除要求縣府研修招標規範防弊外，也呼籲檢調單位重視。

7首長涉貪 多為公共工程收取回扣

屏東審計室指出，本屆鄉鎮市長任期尚未結束，卻已有屏東市、長治鄉、麟洛鄉、里港鄉、鹽埔鄉、琉球鄉、三地門鄉、獅子鄉及牡丹鄉等九鄉鎮市十一位首長因涉貪（七人）或賄選（四人）相繼被停職，幾乎占了全縣鄉鎮市數量近三成，嚴重傷害政府形象。

審計室：疑有特定集團圍綁標

審計單位分析涉貪首長多半透過辦理轄管公共工程採購過程，向得標廠商收取回扣，深入查核後，發現一○四至一○六年間，縣內許多鄉鎮辦理的採購案，有集中特定廠商得標、參與投標廠商報價差距過小、決標金額近乎底價等異常現象，已引起行政院公共工程委會員的注意。

要求縣府研修招標規範 強化內控

審計單位懷疑有特定集團針對屏東境內公共工程進行圍綁標，但部份鄉鎮公所採購人員卻未積極向主計或政風單位通報異常案件，甚至漠視廠商違反採購紀律；為避免接連發生的工程弊案傷害屏東縣整體形象，縣府應研修相關招標規範，加強採購人員訓練，強化內控防弊機制。

縣府：加強採購人員法治訓練

縣府政風處表示，發生弊案的鄉鎮公所多半未設置政風人員，該處也發現部份偏鄉的採購人員法治觀念不足，已要求鄰近鄉鎮的政風單位進行走動式巡迴服務，加強採購人員的法治訓練及教育，強化預警機制。