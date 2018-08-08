〈南部〉捷運、輕軌接駁公車 年底上路

2018-08-08

交通局規劃綠1、綠2線

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕為串聯輕軌及捷運的路網，交通局規劃捷運、輕軌接駁公車綠1、綠2線，可望於今年十二月上路，但負責營運的南台灣客運公司認為部分路線重疊，可能整合成一條公車路線。

高雄輕軌第一階段C1至C14站已通車，但與高雄捷運僅有兩站交會，分別為輕軌C14哈瑪星站與捷運橘線O1西子灣站、輕軌C3前鎮之星站與捷運紅線R6凱旋站。

不少民眾及外地遊客反映，高雄輕軌與捷運車站之間，缺少接駁公車串聯，造成轉搭的不便。

交通局評估後指出，由於輕軌第一階段沿水岸行駛，公車路線本來就不多，確實缺少與捷運橫向串聯的公車路線，因此規劃綠1、綠2等兩線接駁公車。

依規劃，綠1線由輕軌哈瑪星站，經過駁二、輕軌真愛碼頭站，接著走河東路轉中正路，經過捷運舊市議會站、美麗島站、中央公園站、大立及漢神百貨、輕軌光榮碼頭站、捷運三多站，最後抵達輕軌高雄展覽館站，全長約十九公里。

綠2線由輕軌旅運中心站，繞經捷運三多站、輕軌高雄展覽館站，再走中華五路經過台鋁MLD、IKEA、輕軌凱旋中華站、夢時代，全長約十一．二公里。

客運公司擬整合成一線

交通局表示，目前已完成評選，由南台灣客運公司獲得營運權，將全部採用電動公車營運，但因部分路線重疊，南台灣客運有意整合成一條路線：綠1線。

交通局強調，屆時不論是一線或者是二線的接駁公車，已經要求南台灣客運能夠將班距控制在十五分鐘之內，以減少民眾候車時間。

空污法上路 並非針對老車

至於空污法上路後，對移動污染源的加嚴管制，引發部分老車車主疑慮，環保局長蔡孟裕昨強調，修法重點並非針對老車，而是鎖定「烏賊車」，只要妥善保養，老車一樣可合乎規定、正常上路。