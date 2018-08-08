〈台北都會〉指考放榜 建中、北一女676人上台大

2018-08-08

北一女劉亭昀 應是全國榜首

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學指考分發昨放榜，包含甄選入學及登記分發，北市建國中學、北一女今年六七六人錄取台灣大學，其中北一女劉亭昀在傳統二類組五科考四六九．六高分，應是全國榜首，順利錄取台大醫學系。她昨日公開陪考「戰友」，是從小玩到大的狗狗絨毛玩偶，連指考也帶著。建中張克宇、婁庭愷兩人是幼時玩伴，中間各自分開求學，如今一同考取台大醫學系，笑說是緣分。

建中今年畢業生一○三五人，錄取台大有四二二人、比率約四十．七％，比去年增加十七人，以工科學院科系居多，約佔全體學生一成，公私立醫學系則有九十七人、占比也約一成。北一女畢業生九一五人，錄取台大二五四人，錄取公私立醫學、牙醫及中醫系，有五十四人。

劉亭昀說，狗狗玩偶「小亮」是她三歲的生日禮物，讀書、考試都帶著它。劉提到，國中看跟法醫有關的影集，對生物有興趣，高中也參加生物研習社，她笑說「結果生物考最爛」，確定錄取台大醫學系的她，尚未決定未來要當法醫或做臨床、研究。

建中王聖喬也錄取台大醫學系，他說，高一就對生物有興趣，加上生物與化學成績還不差，雖然家人給予不同的建議，畢竟是「終身大事」，決定往醫科努力學習。他說，考上建中是錄取台大醫科最大的關鍵，同學亦友亦師，遇到課業有不懂就問同學，也幫助他考上醫學系。成績優異的王聖喬，還是原住民泰雅族，個性活潑，參加許多校外活動，也擔任學校的使節團團員，負責接待外賓。

另外，北一女陳彧慈讀自然組，但在高二決定考社會組的商管類系組，因此得花時間念歷史、地理，參加儀隊的陳彧慈說，因訓練讓她體力變好，每天六點起床，早上跑十圈操場（每圈兩百公尺），連吃飯都「配書」，平均每天讀書十三個小時，終於考取台大財金系。