〈台北都會〉環局撤西門商圈垃圾桶 商家大反彈

2018-08-08

垃圾滿溢蟑螂橫行 宛如迷你垃圾場

〔記者周彥妤／台北報導〕本報日前獨家報導，知名觀光景點西門商圈，外圍由環保局設置廿餘處垃圾桶，一到夜間約有三、四成滿溢，垃圾落地堆滿四周，引來蚊蟲蟑螂橫行，宛如「迷你垃圾場」。消息見報後，地方反映環局擬撤除成都路沿線垃圾桶，引起當地反彈，直指矯枉過正，記者求證環局先遭否認，表示現無規劃、是否撤除尚待評估，但據查成都路與西寧南路口兩處已遭移除，聞後又改口稱「暫時移除」。

記者日前走訪西門商圈發現，外圍垃圾桶滿溢問題嚴重，據地方反映是部分店家或住家趁環局清潔人員休班，再拿出垃圾包棄置，放不下就丟垃圾桶旁，常引來老鼠出沒覓食，咬破垃圾袋，「像被機關槍掃過」，環境堪憂。環局清潔人員也為此加強清運，甚至增加巡守次數，但仍出現夜間垃圾亂象。

據了解，日前新聞見報後，環局規劃撤除成都路沿線垃圾桶，部分當地商家及居民認為，照規矩丟垃圾的人很無辜反受害群之馬波及，有矯枉過正之虞；且當地是著名觀光景點，行人或在地人還是有丟垃圾需求，全撤只會造成反效果。記者昨實地走訪，同時求證鄰近店家及居民發現，成都路與西寧南路交叉口，兩處分別位在運動用品店及藥妝店的垃圾桶已遭移除。

記者向環保局查證，環境清潔科長黃寬助卻表示，目前尚無規劃要撤除，但垃圾桶數量是否減少會再行評估，基於環局設置的垃圾桶正名為「行人果皮箱」，因此當前還是以「方便行人」為考量；此外，即使要移除也是針對個案，不能說撤就通通撤，「可能是有第一線清潔人員私下講說希望能夠撤，只是聊天沒後續」。

環保局先否認 再改口指暫時移除

黃寬助說，近日也從晚間十一時加班清運到凌晨一時，同時加強清洗路面、稽查頻率；他不諱言，還是有凌晨亂丟垃圾情況，民眾公德心不可能一時提升，除非稽查人員廿四小時站崗，否則不可能立竿見影，「第一線清潔人員目前也無人呈報建議撤除」。

環保局副局長盧世昌也說，現已成立專案處理，增加夜間稽查人力、延長清運班次，但局裡不會干擾清潔區隊是否增設或撤除垃圾桶。不過，記者向當區清潔隊查證，人員先稱「都沒有動」，隨後又改口稱「暫時移除」，強調這是與地方達成的共識，目前配合開單告發，垃圾桶滿溢狀況已有改善，屆時會視情況再裝回垃圾桶。